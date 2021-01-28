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Жителей сел Одесской области лишают доступа к прессе – назревают протесты

Жителей сел Одесской области лишают доступа к прессе – назревают протесты

Жители сел и поселков в Одесской области выходят на пикеты против действий «Укрпочты», которая фактически закрывает почтовые отделения на местах, лишая людей возможности получать печатные издания. Редакторы изданий также требуют вернуть прежнюю систему доставки газет.

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Об этом сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

По словам Томиленко, внедряемые «Укрпочтой» реформы вызывают возмущение не только у газетчиков, но и у жителей небольших населенных пунктов. Так, на днях в селе Надежда Саратского района люди вышли на акцию протеста из-за того, что здесь сокращают почтальонов, а обслуживание собираются проводить с помощью передвижных пунктов.

«Вместо двух почтальонов и начальника отделения связи в Надежде, к которой относятся еще села Молодово, Негрово, Благодатное и Песчаное, оставляют только одного почтовика. Остальных будут обслуживать мобильные пункты», – отмечает в письме к НСЖУ главный редактор Саратской районной газеты «Время. Люди. События» Алла Корень.

Она сообщает, что в легковушку-«пикап», называемую «передвижным почтовым отделением», не помещаются даже все приходящие селянам посылки. Кроме того, люди вынуждены подолгу ждать это почтовое авто, чтобы оплатить коммунальные платежи, притом, что время их передвижения в каждом селе ограничено.

«Но дело еще и в том, что люди привыкают к почтальонам. Для какой-то одинокой бабушки это возможность получить утешение и теплое слово, а что такое чужие люди на авто?» – отмечает редактор.

Воевать с «Укрпочтой» приходится и самим местным газетам, которые теряют подписчиков из-за несвоевременной доставки прессы, ставшей в последнее время обычным явлением. Графики поездок составлены таким образом, что большинство изданий доставляются на 4-й, 5-й или даже 6-й день после их выхода из печати. А в некоторые села газеты не попадают по две-три недели.

Алла Корень также добавляет, что у нее и ее коллег складывается впечатление, что «Укрпошта» вообще воспринимает газеты как бремя. А государство, несмотря на обещанную поддержку после реформирования, никак не помогает местным изданиям.

В декабре прошлого года редакторы Одесской области подготовили письмо губернатору Одесчины Сергею Гриневецкому. В этом письме они отметили, что из-за действий «Укрпошты» уничтожена система доставки газет, которая десятилетиями работала четко, а местные газеты потеряли треть тиражей.

Редакторы отмечают, что все попытки решить эти вопросы на уровне Одессы оказались напрасными.

Фото: Facebook Сергея Томиленко

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