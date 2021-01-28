Жителей сел Одесской области лишают доступа к прессе – назревают протесты

Жители сел и поселков в Одесской области выходят на пикеты против действий «Укрпочты», которая фактически закрывает почтовые отделения на местах, лишая людей возможности получать печатные издания. Редакторы изданий также требуют вернуть прежнюю систему доставки газет.

Об этом сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

По словам Томиленко, внедряемые «Укрпочтой» реформы вызывают возмущение не только у газетчиков, но и у жителей небольших населенных пунктов. Так, на днях в селе Надежда Саратского района люди вышли на акцию протеста из-за того, что здесь сокращают почтальонов, а обслуживание собираются проводить с помощью передвижных пунктов.

«Вместо двух почтальонов и начальника отделения связи в Надежде, к которой относятся еще села Молодово, Негрово, Благодатное и Песчаное, оставляют только одного почтовика. Остальных будут обслуживать мобильные пункты», – отмечает в письме к НСЖУ главный редактор Саратской районной газеты «Время. Люди. События» Алла Корень.

Она сообщает, что в легковушку-«пикап», называемую «передвижным почтовым отделением», не помещаются даже все приходящие селянам посылки. Кроме того, люди вынуждены подолгу ждать это почтовое авто, чтобы оплатить коммунальные платежи, притом, что время их передвижения в каждом селе ограничено.

«Но дело еще и в том, что люди привыкают к почтальонам. Для какой-то одинокой бабушки это возможность получить утешение и теплое слово, а что такое чужие люди на авто?» – отмечает редактор.

Воевать с «Укрпочтой» приходится и самим местным газетам, которые теряют подписчиков из-за несвоевременной доставки прессы, ставшей в последнее время обычным явлением. Графики поездок составлены таким образом, что большинство изданий доставляются на 4-й, 5-й или даже 6-й день после их выхода из печати. А в некоторые села газеты не попадают по две-три недели.

Алла Корень также добавляет, что у нее и ее коллег складывается впечатление, что «Укрпошта» вообще воспринимает газеты как бремя. А государство, несмотря на обещанную поддержку после реформирования, никак не помогает местным изданиям.

В декабре прошлого года редакторы Одесской области подготовили письмо губернатору Одесчины Сергею Гриневецкому. В этом письме они отметили, что из-за действий «Укрпошты» уничтожена система доставки газет, которая десятилетиями работала четко, а местные газеты потеряли треть тиражей.

Редакторы отмечают, что все попытки решить эти вопросы на уровне Одессы оказались напрасными.

Фото: Facebook Сергея Томиленко