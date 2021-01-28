Одесские автовокзалы опустели – междугородние автобусы не ходят

Как сообщает Телеграм-канал «Одесса сейчас», автовокзалы «Центральный» и «Привоз», автостанции «Старосенная», «Привокзальная» и другие опустели. Звучат объявления о том, что в связи с погодными условиями автобусы отправляться не будут.

Между тем, продолжают работать такие пригородные автобусные рейсы:

№1511 – на жилмассив 7-е Небо;

№78 – на Сухой Лиман;

№25 – на Черноморск;

№83 – на Прилиманское;

№171 – на промрынок 7-й Километр.

Около автовокзала отстаиваются те междугороднее автобусы, которые накануне прибыли в Одессу и не смогли затем отправиться в обратном направлении.

Запрет междугороднего автобусного сообщения будет действовать до улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что движение легкового транспорта на трассе Одесса – Киев временно запретили.

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Фото Ивана Мягченкова