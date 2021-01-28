Новости Одессы и Одесской области

Одесские автовокзалы опустели – междугородние автобусы не ходят

Одесские автовокзалы опустели – междугородние автобусы не ходят

В Одессе из-за непогоды прекратилось все междугороднее автобусное сообщение.

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Как сообщает Телеграм-канал «Одесса сейчас», автовокзалы «Центральный» и «Привоз», автостанции «Старосенная», «Привокзальная» и другие опустели. Звучат объявления о том, что в связи с погодными условиями автобусы отправляться не будут.

Между тем, продолжают работать такие пригородные автобусные рейсы:

  • №1511 – на жилмассив 7-е Небо;
  • №78 – на Сухой Лиман;
  • №25 – на Черноморск;
  • №83 – на Прилиманское;
  • №171 – на промрынок 7-й Километр.

Около автовокзала отстаиваются те междугороднее автобусы, которые накануне прибыли в Одессу и не смогли затем отправиться в обратном направлении.

Запрет междугороднего автобусного сообщения будет действовать до улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что движение легкового транспорта на трассе Одесса – Киев временно запретили.

Также читайте: Снежная стихия: какие дороги закрыты для транспорта в Одесской области и Украине.

Фото Ивана Мягченкова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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