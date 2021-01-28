Одесские автовокзалы опустели – междугородние автобусы не ходят

В Одессе из-за непогоды прекратилось все междугороднее автобусное сообщение.
Как сообщает Телеграм-канал «Одесса сейчас», автовокзалы «Центральный» и «Привоз», автостанции «Старосенная», «Привокзальная» и другие опустели. Звучат объявления о том, что в связи с погодными условиями автобусы отправляться не будут.
Между тем, продолжают работать такие пригородные автобусные рейсы:
- №1511 – на жилмассив 7-е Небо;
- №78 – на Сухой Лиман;
- №25 – на Черноморск;
- №83 – на Прилиманское;
- №171 – на промрынок 7-й Километр.
Около автовокзала отстаиваются те междугороднее автобусы, которые накануне прибыли в Одессу и не смогли затем отправиться в обратном направлении.
Запрет междугороднего автобусного сообщения будет действовать до улучшения погодных условий.
Ранее сообщалось, что движение легкового транспорта на трассе Одесса – Киев временно запретили.
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Фото Ивана Мягченкова