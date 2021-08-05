Новости Одессы и Одесской области

«Жара» в Кабмине, первое «золото» и «подлеченная» трасса: главные события 4 августа от «Одесской жизни»

«Жара» в Кабмине, первое «золото» и «подлеченная» трасса: главные события 4 августа от «Одесской жизни»

В среду, 4 августа 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях в Украине, Одессе и Одесской области.

Утром среды, 4 августа, здание Кабмина в Киеве захватил мужчина, вооруженный гранатой. Он угрожал взрывом. Между тем, чиновники проходили мимо него как ни в чем не бывало. Позже «террориста» задержали.

Кабинет министров передал в собственность национальной компании «Нафтогаз Украины» шесть теплоэлектроцентралей, в том числе и Одесскую, снабжающую теплом центр города.

У Украины первая золотая медаль на Олимпиаде: В финале олимпийского борцовского турнира по греко-римской борьбе украинский борец Жан Беленюк одолел трехкратного призера чемпионатов мира – венгра Виктора Лоринца.

В Одессе на Гагаринском плато произошел конфликт между сотрудниками департамента муниципальной безопасности и жителями ЖК Gagarin Plaza. Рабочие приехали сносить якобы незаконное ограждение, жильцы выступили против. Возникла потасовка – в ход пошли дубинки и газовые баллончики.

В Одесской области ликвидировали последствия оползня на Киевской трассе. Насыпь укрепили, а на участке проезжей части дороги, который был разрушен положили три слоя асфальтобетона.

В Одессе арендаторы «золотого» туалета сняли еще и два куреня за 600 тысяч гривен. Таким образом, арендаторы имущества части базы отдыха «Полет» в Грибовке должны будут платить в бюджет более миллиона гривен в месяц.

На одесском Деволановском спуске, где сейчас активно ведется капремонт, появится новинка – торгово-офисный центр. Теперь уже можно увидеть, как он будет выглядеть.

А в стенах Всемирного клуба одесситов открылась выставка «Путешествие кота». Разглядывание работ превращается в занимательный квест по истории живописи.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить