«Жара» в Кабмине, первое «золото» и «подлеченная» трасса: главные события 4 августа от «Одесской жизни»

В среду, 4 августа 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях в Украине, Одессе и Одесской области.

Утром среды, 4 августа, здание Кабмина в Киеве захватил мужчина, вооруженный гранатой. Он угрожал взрывом. Между тем, чиновники проходили мимо него как ни в чем не бывало. Позже «террориста» задержали.

Кабинет министров передал в собственность национальной компании «Нафтогаз Украины» шесть теплоэлектроцентралей, в том числе и Одесскую, снабжающую теплом центр города.

У Украины первая золотая медаль на Олимпиаде: В финале олимпийского борцовского турнира по греко-римской борьбе украинский борец Жан Беленюк одолел трехкратного призера чемпионатов мира – венгра Виктора Лоринца.

В Одессе на Гагаринском плато произошел конфликт между сотрудниками департамента муниципальной безопасности и жителями ЖК Gagarin Plaza. Рабочие приехали сносить якобы незаконное ограждение, жильцы выступили против. Возникла потасовка – в ход пошли дубинки и газовые баллончики.

В Одесской области ликвидировали последствия оползня на Киевской трассе. Насыпь укрепили, а на участке проезжей части дороги, который был разрушен положили три слоя асфальтобетона.

В Одессе арендаторы «золотого» туалета сняли еще и два куреня за 600 тысяч гривен. Таким образом, арендаторы имущества части базы отдыха «Полет» в Грибовке должны будут платить в бюджет более миллиона гривен в месяц.

На одесском Деволановском спуске, где сейчас активно ведется капремонт, появится новинка – торгово-офисный центр. Теперь уже можно увидеть, как он будет выглядеть.

А в стенах Всемирного клуба одесситов открылась выставка «Путешествие кота». Разглядывание работ превращается в занимательный квест по истории живописи.