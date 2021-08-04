Шлагбаум раздора: на одесском Гагаринском плато повздорили муниципалы и жители ЖК Gagarin Plaza (видео)

Сегодня днем, 4 августа, в Одессе возникла своеобразная «горячая точка» – возле консульства Кипра на Гагаринском плато, у жилкомплекса Gagarin Plaza: здесь произошел конфликт между сотрудниками департамента муниципальной безопасности и жителями ЖК.

По словам очевидцев, сегодня рабочие приехали сносить забор, перекрывающий один из проездов с Гагаринского плато у Gagarin Plaza на улицу Генуэзскую. В поддержку рабочим с техникой прибыла и «Муниципальная варта».

По данным мэрии, ограждение установлено незаконно. Но местные жители выступили против сноса: они уверены, что если проход станет свободным, по территории ЖК «будет шататься всякий сброд». Кроме того, по их словам, жильцов никто не предупреждал о возможном сносе. А в том, что забор и шлагбаумы установлены здесь незаконно, они обвиняют застройщика, который возвел ЖК, но не продлил аренду земли. В то же время созданному жильцами ОСМД и кооперативу данный участок земли передавать не спешат.

В итоге началась потасовка, которая едва не переросла в драку – в ход пошли дубинки и газовые баллончики.



На место происшествия вызвали полицию. Также сюда прибыл председатель Приморской райадминистрации Марат Королев.

Как рассказал Королев, история с забором на Гагаринском плато давняя и тянется со времен постройки ЖК. Тогда застройщик должен был оформить придомовую территорию и согласовать забор, ворота, шлагбаум и будку охраны, но в результате, ничего не сделал.

«Были жалобы, потому что все закрыто для проезда машин, для пешеходов, людей с колясками, хотя застройщик давал гарантии, что там будет открытый внутридомовой проезд. Три месяца назад избрали новое руководство ОСМД этого жилкомплекса, и мы снова начали слать им предписания о необходимости привести территорию в норму. Они продолжали нас игнорировать, поэтому я дал распоряжение выехать на место и открыть проезд», – пояснил чиновник.

В итоге конфликт все же удалось погасить, и стороны договорились о компромиссном варианте: ворота и шлагбаум остаются на месте, но должны быть постоянно открыты и не преграждать дорогу. А местным жителям дали время узаконить проезд, ворота, шлагбаум, охранный пост и прочие элементы. Жильцов этот вариант устроил.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе на Генуэзской хотят построить «уникальный» 23-этажный бизнес-центр.

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Фото: Думская, видео: Телеграм-канал «Худесса»