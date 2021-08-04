На одесском Деволановском спуске появится новинка: как она будет выглядеть (фото)

На нашем Деволановском спуске, где сейчас активно ведется капремонт, появится новинка – торгово-офисный центр. Теперь уже можно увидеть, как он будет выглядеть.

О том, что в Канаве собираются в будущем строить такой центр, стало известно еще в середине июля. Но теперь благодаря ресурсу «Градостроительный мониторинг», мы уже можем полюбоваться, как он будет выглядеть: на ресурсе появилась визуализация будущей красоты.

Новое здание появится на месте руин, которые в очередной раз «грохнули» в феврале этого года – между мостом Коцебу и Строгановским мостом. Реконструированы будут два нежилых здания по адресу: Деволановский спуск, 11 и 11/1 – без изменения внешних геометрических размеров фундамента. Высота здания предполагается чуть выше 17 метров.

Это, конечно, прекрасное завтра. И, кстати, если кому-то визуализация «не пришлась по вкусу», прилагаем фото этого места, чтобы еще напомнить, какая «красота» там царит сегодня…

Визуализация – «Градостроительный мониторинг»; фото состояния здания сегодня – автора