У Украины первая золотая медаль на Олимпиаде: кто ее выиграл?!

В финале олимпийского борцовского турнира по греко-римской борьбе украинский борец Жан Беленюк одолел трехкратного призера чемпионатов мира – венгра Виктора Лоринца.

Беленюк второй раз выступал в финале Олимпиады. В 2016 году он завоевал “серебро”.

В финале весовой категории до 87 кг встречались первый и второй номера рейтинга. При этом Беленюк был вторым номером – Лоринца его возглавлял.

Беленюк был вторым украинским борцом, который вышел в среду, 4 июля, на финальную схватку. Перед этим представляющий Украину Парвиз Насибов пытался получить “золото” в весе до 67 кг, но проиграл в финале иранцу Мохаммадрезу Гараи.

Надо отметить, что Беленюк имел положительную статистику столкновений с Лоринца. Они много раз встречались на ковре, и украинец не проиграл ни одной схватки.

И в финале Олимпийских Игр Беленюк также оказался сильнее.

Что известно о Жане Беленюке: ему 30 лет, он представитель Полтавской области в греко-римской борьбе (вес до 87 кг).

Серебряный призер Олимпиады-2016, 2-кратный чемпион мира и 3-кратный чемпион Европы.

В 2021 году Беленюк стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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