Здание Кабмина захватил мужчина, вооруженный гранатой: чиновники повели себя странно (видео)

Сотрудники учреждения первое время просто игнорировали захватчика. Мужчина угрожал взрывом, а люди проходили мимо него как ни в чем не бывало.

Одна женщина даже подвинула «террориста», заявив, что он мешает ей идти на работу. Захватчик не выдвигал никаких требований, требуя от охраны здания лишь, чтобы они вывели оттуда людей.

Это видно на видео, опубликованном изданием «Сегодня».

Впрочем, официальная версия случившегося иная. В киевской прокуратуре сообщили, что мужчину задержали. Перед этим он захватил двух заложников, угрожая подрывом гранаты.

Как сообщил руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер, который находился на месте происшествия, в настоящее время по данному факту зарегистрировано уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы совершения преступления.

Досудебное расследование будет осуществлять Печерское УП ГУНП в Киеве под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры г. Киева.

Что касается личности задержанного, стало известно, что он ветеран АТО, инвалид.

Депутат Ирпеньского горсовета Антон Головенко сообщил, что знает этого человека и предположительные мотивы его поступка:

Это наш ветеран. Я не знаю, что там за ситуация – может нервный срыв. Он нормальный адекватный парень. Он инвалид войны,

– написал он в комментариях к опубликованному “Сегодня” видео захвата Кабмина.

Антон Головенко рассказал, почему человек мог ворваться в Кабмин с гранатой.

Я знаю этого человека, его зовут Владимир, он ветеран-АТОшник. Ему около 40 лет, он живет в Ирпене. Почему пришел в Кабмин? Возможно, у него, как у ветерана, было обращение в Кабмин, на которое он получил отказ,

– сказал депутат.

Сам мужчина на входе в Кабмин заявлял, что он был сапером.

Фото и видео Сегодня и прокуратуры г. Киева