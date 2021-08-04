Можно ехать: в Одесской области ликвидировали последствия оползня на Киевской трассе

Насыпь укрепили, а на участке проезжей части дороги, который был разрушен положили три слоя асфальтобетона.
Об этом сообщили в службе автомобильных дорог в Одесской области.
Сейчас на участке устанавливают бордюрный камень.
Еще на двух участках М-05 ведутся работы по предотвращению возникновения оползней:
337 км + 200 правого проезда
339 км левого проезда.
Напомним, 15 июля на 337 километре дороги М-05 Киев – Одесса (возле села Троицкое) в результате интенсивных дождей возник оползень и деформации дорожного покрытия.
Переувлажненные почвы заменяют, насыпь дороги укрепляют, особое внимание уделено восстановлению элементов водоотвода.
Участок, где произошел оползень, был построена еще в 2006 году, с тех пор никаких ремонтов не проводилось.
Капитальный ремонт дороги М-05 Киев – Одесса запланирован на средства международных финансовых организаций. Сейчас ведутся проектные работы. Мы уже писали, какие перемены ждут трассу Киев-Одесса.
Видео службы автомобильных дорог в Одесской области