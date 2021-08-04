Можно ехать: в Одесской области ликвидировали последствия оползня на Киевской трассе

Насыпь укрепили, а на участке проезжей части дороги, который был разрушен положили три слоя асфальтобетона.

Об этом сообщили в службе автомобильных дорог в Одесской области.

Сейчас на участке устанавливают бордюрный камень.

Еще на двух участках М-05 ведутся работы по предотвращению возникновения оползней:

337 км + 200 правого проезда

339 км левого проезда.

Напомним, 15 июля на 337 километре дороги М-05 Киев – Одесса (возле села Троицкое) в результате интенсивных дождей возник оползень и деформации дорожного покрытия.

Переувлажненные почвы заменяют, насыпь дороги укрепляют, особое внимание уделено восстановлению элементов водоотвода.

Участок, где произошел оползень, был построена еще в 2006 году, с тех пор никаких ремонтов не проводилось.

Капитальный ремонт дороги М-05 Киев – Одесса запланирован на средства международных финансовых организаций. Сейчас ведутся проектные работы. Мы уже писали, какие перемены ждут трассу Киев-Одесса.

Видео службы автомобильных дорог в Одесской области