Фантастическую сумму превышающую 1 млн. гривен в месяц должны будут платить в бюджет арендаторы имущества части базы отдыха «Полет» в Грибовке.

К «золотому туалету» прибавились теперь «бриллиантовые домики».

3 августа прошел второй аукцион по аренде части базы отдыха «Полет», принадлежащей КП «Одесский международный аэропорт». Это пара деревянных домиков на пляже общей площадью – 107,2 м².

Торги снова были «горячими» и выиграла их та же Кристина Радченко, которая ранее взяла в аренду туалет с душевыми за 300 тыс грн в месяц.

Но предложенная максимальная цена за домики превзошла «туалетную» в два раза и составила 600 тыс грн.

В сумме арендатору придется платить 900 тыс грн ежемесячно, а с учетом НДС 20% эта сумма увеличивается до 1 млн 080 грн.

Впрочем, скорее всего никто платить таких денег за арендованное имущество не будет. Арендатор может отказаться от итогов торгов. И тогда аукцион признают недействительным. Понадобится проведение повторного.

Такие действия по повышению ставок некая неизвестная сторона сила предпринимает для того, что не дать заполучить землю возле моря за бесценок тем, кто это задумал. Делается это с целью шантажа или из добрых побуждений, сказать трудно.

Напомним, что ранее в Грибовке сдали в аренду общественный туалет по цене элитной недвижимости в столице.

Фото ЧеснОК