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«Путешествие кота»: Во Всемирном клубе одесситов новая котовыставка (фото)

«Путешествие кота»: Во Всемирном клубе одесситов новая котовыставка (фото)

Этот август в Одессе неожиданно стал месяцем котохудожеств. Только недавно мы сообщали, что на Ланжероне открылся новый арт-объект «Кот Изюм». А вчера в стенах Всемирного клуба одесситов (ВКО), одно из окон которого также украшает кот, открылась выставка Станислава Зайцева и Нины Федоровой «Путешествие кота».

Что происходит? Почему взрослые, серьезные люди, известные художники (Станислав Зайцев – главный художник Одесского театра Музкомедии, а его супруга Нина Федорова – керамист) вдруг решили рисовать котиков? Оказывается, виной всему жена и… соцсети.

Во всем виновата Нина, говорит Станислав.

«Как-то она сделала набросок кота. Он мне показался таким голым и одиноким. И я его поместил в барочный орнамент. Картинку выставил в Фейсбуке, и она вызвала массу положительных откликов. И я решил в следующей работе отправить его уже к художнику, и первым стал Анри Руссо «Карнавальный вечер». Он понравился еще больше и я решил эту серию продолжить».

И действительно, если присмотреться, то мы замечаем, что на каждой из трех десятков работ один и тот же кот, но вписаный в разножанровые картины известных мастеров. Работы не подписаны. Именно поэтому их разглядывание превращается в разгадывание, в занимательный квест по истории живописи.

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Именно об игре вспомнила Нина Федорова, ставшая соавтором выставки:

«Какую область жизни не затронуть, это – игра. И творчество тоже. Станислав с детства играет в театр. И так 75 лет!»

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Нина Федорова и Станислав Зайцев

Выставка продлится до 31 августа. Адрес: Маразлиевская, 7, ВКО.

Клуб работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00, в субботу – с 12:00 до 17:00.

Вход свободный.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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