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Кабмин передал Одесскую ТЭЦ «Нафтогазу Украины» – чем это чревато

Кабмин передал Одесскую ТЭЦ «Нафтогазу Украины» – чем это чревато

Кабинет министров передал в собственность национальной компании «Нафтогаз Украины» шесть теплоэлектроцентралей, в том числе и Одесскую, снабжающую теплом центр города. Эту ТЭЦ одесская мэрия уже несколько лет пытается принять в коммунальную собственность.

Соответствующее постановление правительство одобрило в ходе заседания сегодня, 4 августа.

Таким образом, контролировать тарифы на теплоснабжение теперь будут не на местах, а в Киеве, что может стать причиной их роста уже в предстоящем отопительном сезоне.

Всего, помимо Одесской ТЭЦ, в уставной капитал «Нафтогаза» передается имущественный комплекс Северодонецкой, Криворожской, Херсонской, Николаевской и Днепровской теплоэлектроцентралей. Ранее их акциями управлял Фонд государственного имущества Украины.

В правительстве объяснили необходимость передачи значительными долгами ТЭЦ за потребленный газ, что якобы создает угрозу срыва отопительного сезона. По мнению киевских чиновников, передача ТЭЦ НАК «Нафтогаз» обеспечит их работу в отопительный сезон, а в будущем компания сможет начать модернизацию сетей. К тому же, теперь все шесть ТЭЦ исключили из списка программы «Большая приватизация». Однако в Кабмине не комментируют, как это скажется на тарифах на теплоснабжение.

Между тем, одесские тепловики, считают такое решение «безумным».

«В Киеве, по традиции, ищут и находят способ большую ответственность переложить на кого-нибудь еще, и вот оно – удобное решение! На мой взгляд, бездумное и просто опасное», – комментирует ситуацию директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» (КП «ТГО») Анна Позднякова.

Она напомнила, что еще год назад Антимонопольный комитет Украины одобрил передачу шести государственных ТЭЦ «Нафтогазу», и уже тогда эта новость «наделала много шума в среде тепловиков», а теперь решением Кабмина передача формально завершена.

«Весь год тепловики катались в Киев, пытаясь взывать к разуму и логике, на пальцах объясняли, что произойдет, если. Последние десять лет каждый созыв депутатского корпуса обращался в Кабмин с просьбой передать ТЭЦ в коммунальную собственность, чтобы каждый отопительный сезон не уповать на волю случая и контролировать процесс на местах. Как это уже будет происходить с тарифообразованием, к примеру. В ответ – тишина», – констатирует в Facebook директор КП «ТГО».

Также Позднякова считает очевидным, что городу нужна новая ТЭЦ, поскольку оборудование на старой безнадежно устарело, и ее энергоэффективность крайне низкая и, к тому же, она в тяжелом финансовом состоянии.

«В связи с чем очень большой вопрос, как и когда «Нафтогаз» будет привлекать давно обещанных инвесторов, когда у самого перспективы существования весьма туманны в связи с завершением строительства «Северного потока-2», – недоумевает одесская чиновница.

Она напоминает, что еще в 2019 году в Украине был принят Закон, призванный защитить страну от вертикальной монополии и запустить рынок газа по европейскому образцу.

«Только теперь, спустя два года, «Нафтогаз» не удовлетворяется экспансией на рынке газа. Теперь он хочет прямые поставки бытовым потребителям тепла и горячей воды», – отмечает Позднякова.

Кроме того, она припомнила комментарий премьера Дениса Шмыгаля, который после принятого сегодня Кабмином решения предложил рассмотреть передачу ТЭЦ в управление городской власти, «если у нее есть уверенность в лучшем будущем для ТЭЦ и соответствующие ресурсы».

«А разве не об этом последние 10 лет из года в год твердят городские власти Одессы?» – вопрошает глава КП «ТГО».

По ее мнению, депутаты должны в срочном порядке готовить еще одно решение горсовета о готовности, «пока не поздно», принять Одесскую ТЭЦ в коммунальную собственность.

Напомним, в июне этого года вице-мэр Дмитрий Жеман сообщил, что Одесский горсовет ведет переговоры с турецким инвестором о строительстве в городе современной теплоэлектростанции. Он пояснил, что существующая ТЭЦ была построена еще в 1949 году и, соответственно, не обладает современными техническими характеристиками. При этом новая теплоцентраль может обеспечить экономию не менее 10-15%, к тому же, в городе улучшится экологическая ситуация, так как выбросов будет намного меньше.

Фото с Facebook-страницы Анны Поздняковой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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