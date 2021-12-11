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В Одессе нарисовали гигантский кубик Рубика – где искать и что он означает? (фото)

В Одессе нарисовали гигантский кубик Рубика – где искать и что он означает? (фото)

В Одессе на улице Успенской, на стене дома №2, что в парке Шевченко, появился очередной образец стрит-арта – мурал под названием «Равенство».
Мурал представляет собой огромный кубик Рубика с отпечатками людских ладоней. Рядом размещена надпись: «Всі люди. Всі рівні».

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Новое настенное изображение приурочили ко Дню прав человека, который отмечался 10 декабря. Цель авторов – привлечь внимание к проблеме угнетения прав человека.

Акцию организовала мониторинговая миссия ООН по правам человека. Такие же рисунки появились в Харькове, Мариуполе и Краматорске.

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По задумке авторов, все грани кубика одинаковые и в то же время разноцветные, что «символизирует очень разнообразное, но равноправное общество, к которому мы стремимся».

новый мурал в Одессе2

«Каждый меньший куб имеет равные стороны и углы, которые образуют больший куб. Кубики меньшего размера не могут иметь разные размеры, формы или углы, чтобы кубы большего размера могли функционировать. Однако куб имеет большое разнообразие цветов, что символизирует разнообразие людей. Только если все люди (обозначенные маленькими цветными кубиками) равны, мы, общество (большой куб), сможем функционировать и развиваться. На каждом кубике поменьше отпечатки ладоней разных людей со всей Украины, которые участвовали в создании мурала»,

– пояснили в миссии.

Отметим, что 73 года назад, 10 декабря 1948 года, Генеральная Ассамблея ООН утвердила Всеобщую декларацию прав человека.

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Источник и фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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