«Укрзалізниця» назначила 3 дополнительных поезда в Одессу на новогодние праздники

Украинская компания-перевозчик «Укрзалізниця» назначила ряд дополнительных поездов к предстоящим новогодним праздникам. В частности, три поезда – в Одессу.

Как отмечает пресс-служба компании, «Укрзалізниця» назначает дополнительные поезда, увеличивает их периодичность, добавляет больше вагонов и продлевает маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных направлений в связи с повышенным спросом украинцев на так называемые «лыжные» рейсы.

Дополнительные поезда по Украине на зимние праздники

Всего «Укрзалізниця» назначила 9 дополнительных поездов:

№ 235/236 Киев – Ужгород (через Славское); №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы; № 259/260 Сумы, Киев – Ворохта (через Буковель); №123/124 Киев – Одесса; №211/212 Харьков – Львов; №167/168 Львов – Одесса; №238/237 Одесса – Ужгород. № 201/202 Ковель – Киев; №197/198 Ковель – Киев.

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Расписание одесских дополнительных поездов

В частности, поезд №123/124 Киев – Одесса будет отправляться из Киева 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января в 8:06 и прибывать в Одессу 18:15. Из Одессы поезд будет отправляться 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января в 10:56 с прибытием в Киев в 20:31.

Поезд №167/168 Львов – Одесса будет отправляться из Львова 29, 30 декабря и 3, 9 января в 9:40. В Одессу поезд прибывает в 20:46. Из Одессы отправление в 9:53 29, 30 декабря и 3, 9 января с прибытием во Львов в 21:05.

Поезд №238/237 Одесса – Ужгород будет отправляться из Одессы через день с 24 декабря по 9 января в 22:32. В Ужгород он прибудет в 15:59. Обратно из Ужгорода отправление с 25 декабря по 10 января в 19:56 с прибытием в Одессу в 13:17.

Как сообщалось ранее, скоростной поезд Одесса – Измаил («Дунайский экспресс») снова изменит график движения и, к тому же, не будет курсировать два дня, 11 и 12 декабря.

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