В Одессе начали продавать ёлки – сколько стоят новогодние красавицы?

Так, выбрать новогоднюю красавицу одесситы могут, например, на Адмиральском проспекте, 1, недалеко от места, где продаются овощи.

Цены на ёлки в этом году стартуют от 1000 гривен, а для особых ценителей можно найти деревце и за достигать 3000 гривен.

Как уверяют продавцы, партия елок завезена из Эстонии в Запорожье, и уже оттуда – в Одессу. Тем не менее, QR код этого не подтвердил – он не работает.

Отметим, что в Украине действует закон, согласно которому человек может понести наказание за незаконную вырубку деревьев, в частности, хвойных. Штраф в таких случаях колеблется между 510 гривен и до 1020 гривен.

Также напомним, что в прошлом году цены на елки зависели от высоты новогодней красавицы. За елку от 0,5 до одного метра нужно было заплатить 54 гривны.

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Источник: od.vgorode.ua

Фото Марии Котовой