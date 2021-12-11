В Одессе начали продавать ёлки – сколько стоят новогодние красавицы?

На улицах Одессы уже начали продавать новогодние ёлки.
Так, выбрать новогоднюю красавицу одесситы могут, например, на Адмиральском проспекте, 1, недалеко от места, где продаются овощи.
Цены на ёлки в этом году стартуют от 1000 гривен, а для особых ценителей можно найти деревце и за достигать 3000 гривен.
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Как уверяют продавцы, партия елок завезена из Эстонии в Запорожье, и уже оттуда – в Одессу. Тем не менее, QR код этого не подтвердил – он не работает.
Отметим, что в Украине действует закон, согласно которому человек может понести наказание за незаконную вырубку деревьев, в частности, хвойных. Штраф в таких случаях колеблется между 510 гривен и до 1020 гривен.
Также напомним, что в прошлом году цены на елки зависели от высоты новогодней красавицы. За елку от 0,5 до одного метра нужно было заплатить 54 гривны.
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Источник: od.vgorode.ua
Фото Марии Котовой