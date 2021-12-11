В одесском торговом центре устроили выставку крокодилов: зоозащитники вызвали полицию

В Сити-Центре на поселке Котовского открылась выставка «Крокодилья ферма». Там в стеклянных вольерах демонстрируют посетителям крокодилов. Но зоозащитники посчитали, что это эксплуатация диких животных и вызвали полицию.

Ни хозяев «фермы», ни администрацию ТЦ эксплуатация крокодилов не смущает

По мнению защитников животных, в данном случае «Крокодилья ферма» нарушает нормы закона Украины № 1684-IX (вступил в действие с 9.11. 2021 ). Этот закон запрещает деятельность передвижных цирков, зоопарков и выставок с животными. Содержание диких и редких животных дома или в неспециализированных заведениях также считается нарушением закона.

Зоозащитники попытались связаться с руководством «Крокодильей фермы». Сначала их по телефону убеждали, что «ферма» работает полностью в правовом поле, а потом просто обругали и бросили трубку. Еще высказали угрозы, что «прикрутят гайки» активистам.

В администрации торгового центра на протест тоже отреагировали вяло, сказали, что нарушений закона не видят.

Зоозащитники говорят, что будут добиваться закрытия «Крокодильей фермы»

В итоге, на место прибыла вызванная полиция и правоохранители составили протокол. Также зоозащитники намерены пожаловаться на «Крокодилью ферму» в Госпродпотребслужбу Одесской области.

Оставлять ситуацию без решения в пользу животных зоозащитники не намерены.

Источник: УСИ Онлайн

Также мы писали про удивительный сучай в Белгород-Днестровском. Там с балкона пятого этажа жилого дома выпал полутораметровый крокодил. Рептилия выжила, и хозяин вернул ее обратно в квартиру.

А в центре Одессы патрульной полицией был задержан фотограф, эксплуатирующий кролика и крокодила для фотосъемки с туристами. Животных конфисковали и передали в зоопарк, а фотографа оштрафовали.

Также мы рассказывали, что одесские ветеренары спасли крокодила по кличке Гена, который во время гастролей в Днепропетровске проглотил мобильный телефон, упущенный в вольер незадачливой посетительницей.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесском Биопарке поселился гиппопотам. При этом еще год назад, после введения первого локдауна, связанного с мировой пандемией коронавируса, Биопарк сообщал, что им нечем кормить животных

Фото УСИ