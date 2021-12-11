Дипломатическая ярмарка в одесском Горсаду: празднично, колоритно и вкусно (фоторепортаж)

Погода балует солнцем и теплом. Опять же, выходной день. Самое время получать удовольствие. Где? Конечно же, в старейшем одесском Горсаду, где сегодня было празднично, колоритно и вкусно. Здесь состоялась десятая благотворительная «Дипломатическая ярмарка».

Торжественная церемония открытия позади – и вот уже и стар, и млад, а многие – даже с братьями меньшими заполонили Горсад, где Ротонда превратилась в сцену, на которой выступают творческие коллективы, звучат песни чуть ли не на всех языках мира.

В Горсаду сегодня – настоящий ажиотаж. Здесь и представители дипмиссий иностранных государств, культурных центров общин и диаспор, и, конечно, очень соскучившиеся по праздникам горожане.

Одесситы и выступления слушают, и пританцовывают. У каждого домика с национальными яствами – очереди. Еда и напитки расхватываются, равно как и национальные сувениры.

Кстати, напомним: все средства, собранные на ярмарке идут на благотворительность, в помощь детской больнице. Это традиция подобной ярмарки, которая собрала сегодня невиданное количество посетителей.

Такая ярмарка – само благо, она проходит в Одессе с 2011 года, за это время для городских и областных больниц смогли закупить необходимое оборудование на сумму около 2 миллионов гривен.

И да, в огромной толпе в Горсаду мне даже удалось встретить несколько (всего-то) человек в масках. В какой мы там сегодня зоне? Что там у нас сегодня с «коронными» цифрами?..

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