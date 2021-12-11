Новости Одессы и Одесской области

Украинская армия претендует на земли 7 км: обещают заполучить их через суд

Украинская армия претендует на земли 7 км: обещают заполучить их через суд

Минобороны сейчас формирует подразделение из адвокатов и юристов, чтобы возвращать земли, которые прежде принадлежали военным, а потом незаконно отошли сельскохозяйственным и коммерческим структурам.

Украинская армия намерена через суд вернуть земли промрынка

Подписаться

Среди земель, которые военные планируют вернуть под свой контроль, присутствует и часть одесского промрынка «7 км».

О намерениях Министерства обороны через суд вернуть все ранее принадлежащие армии земельные участки рассказал в эфире телевизионного ток-шоу «Право на правду» министр обороны Украины Алексей Резников.

Могу подтвердить, что я действительно собираю команду адвокатов и юристов, которые хотят помогать министерству обороны и украинским вооружённым силам с целью возвращения украденных земель и другого имущества у Минобороны,

— заявил министр.

И в качестве примера привел именно одесский «7км»:

50 домиков, которые наши дружные соседи то ли из Вьетнама, то ли из Китая используют за 100 долларов, кому-то дают взятку и за 2,5 тысячи передают в аренду. И таких случаев много,

– сказал Резников.

По словам министра, пройдет совсем немного времени, и он сможет отчитаться о первых результатах, насколько успешно армейские земли возвращаются обратно во владение Минобороны.

Ранее в Одессе в суде противостояли муниципальные власти и Министерство обороны из-за территории аэродрома Школьный. Мэрия планировала застроить этот военный объект жилыми домами.

Перед этим «Одеская Жизнь» писала о судебных тяжбах вокруг этого стратегического объекта.

Также городские власти намеревались обустроить новый сквер с фонтаном, беседками, дорожками и детской площадкой на улице Армейской, но оказалось, что земля там принадлежит Минобороны, и военные чиновники городу в землеотводе отказали. Поэтому на том месте по прежнему заросший пустырь.

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить