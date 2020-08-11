Новости Одессы и Одесской области

Запуск парома и ремонт теплотрассы: коротко о вчерашних одесских новостях

Запуск парома и ремонт теплотрассы: коротко о вчерашних одесских новостях

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.

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  • В Одесской области в понедельник, 10 августа, запустили паром через Дунай между пунктами пропуска Орловка (Украина) и Исакча (Румыния).
  • Американская инвестиционная компания “Allrise Capital Inc.”, которая на аукционе купила целостный имущественный комплекс стадиона “Черноморец” в Одессе, планирует инвестировать в него 10 млн долларов.
  • В самом начале улицы Пастера, в месте, где она пересекается со Старопортофранковской, идет ремонт теплотрассы. Теперь это место — одна из горячих точек.
  • Транспортная жизнь закипела на спуске Маринеско. Отремонтированная Софиевская, в которую спуск плавно переходит и по которой транспорт курсирует уже довольно давно, все оставалась «притихшей» из-за реконструкции спуска Маринеско. Все изменилось. И спуск, и улица сейчас стали оживленной магистралью.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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