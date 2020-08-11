Запуск парома и ремонт теплотрассы: коротко о вчерашних одесских новостях

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В Одесской области в понедельник, 10 августа, запустили паром через Дунай между пунктами пропуска Орловка (Украина) и Исакча (Румыния).
- Flydubai – “дочерняя” структура государственной компании ОАЭ Emirates объявила о возобновлении пассажирских авиаперевозок между Дубаем и Одессой.
- Американская инвестиционная компания “Allrise Capital Inc.”, которая на аукционе купила целостный имущественный комплекс стадиона “Черноморец” в Одессе, планирует инвестировать в него 10 млн долларов.
- Одесский областной совет принял решение о присвоении двум людям звания почетных граждан области.
- В самом начале улицы Пастера, в месте, где она пересекается со Старопортофранковской, идет ремонт теплотрассы. Теперь это место — одна из горячих точек.
- Транспортная жизнь закипела на спуске Маринеско. Отремонтированная Софиевская, в которую спуск плавно переходит и по которой транспорт курсирует уже довольно давно, все оставалась «притихшей» из-за реконструкции спуска Маринеско. Все изменилось. И спуск, и улица сейчас стали оживленной магистралью.