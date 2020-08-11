Запуск парома и ремонт теплотрассы: коротко о вчерашних одесских новостях

На спуске Маринеско и Софиевской наблюдается большое транспортное оживление Транспортная жизнь закипела на спуске Маринеско. Отремонтированная Софиевская, в которую спуск плавно переходит и по которой транспорт курсирует уже довольно давно, все оставалась «притихшей» из-за реконструкции спуска Маринеско. Все изменилось. И спуск, и улица сейчас стали оживленной магистралью. ПОДРОБНЕЕ