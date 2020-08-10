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На спуске Маринеско и Софиевской наблюдается большое транспортное оживление

На спуске Маринеско и Софиевской наблюдается большое транспортное оживление

Транспортная жизнь закипела на спуске Маринеско. Отремонтированная Софиевская, в которую спуск плавно переходит и по которой транспорт курсирует уже довольно давно, все оставалась «притихшей» из-за реконструкции спуска Маринеско. Все изменилось. И спуск, и улица сейчас стали оживленной магистралью.

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Теперь ситуация в корне изменилась. Спуск отремонтирован, нанесена дорожная разметка, и авто и пассажирский транспорт теперь следуют по нему в оба направления.

Возобновилось движение привычных маршруток, которые следовали по спуску Маринеско и Софиевской раньше. Бурное оживление транспортной жизни этих двух улиц связано еще и с ремонтом теплотрассы в начале улицы Пастера — там, где она пересекается со Старопортофранковской.

Движение здесь очень оживленное, а на ул. Софиевской (не в час пик) даже образовалась пробка. Трамваи пока не курсируют.

Напомним, что ремонтные работы на спуске Маринеско начались осенью 2019 года. Это один из этапов реконструкции трамвайной инфраструктуры трассы магистрального трамвайного маршрута «Север – Юг». Трамваи вернутся сюда, вероятно, после завершения капремонта Новощепного ряда.

Больше фото тут:

Ожившие спуск Маринеско и улица Софиевская
Ожившие спуск Маринеско и улица Софиевская
Ожившие спуск Маринеско и улица Софиевская
Ожившие спуск Маринеско и улица Софиевская
Ожившие спуск Маринеско и улица Софиевская
Ожившие спуск Маринеско и улица Софиевская

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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