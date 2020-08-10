В Одесской области запустили паром между Украиной и Румынией

В Одесской области в понедельник, 10 августа, запустили паром через Дунай между пунктами пропуска Орловка (Украина) и Исакча (Румыния).

Об этом сообщил Измальский погранотряд, в зоне ответственности которого находится пункт пропуска.

Через него на данном этапе пускают только грузовой транспорт.

Переправа Орловка — Исакча выгодно отличается от имеющихся и работающих ныне транспортных магистралей тем, что позволит сократить 200 километров пути для всех перевозчиков. Кроме того, новая транспортная артерия сможет разгрузить дорогу DE85, несущую самую большую нагрузку в настоящее время.