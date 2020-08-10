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Одесский облсовет присвоил тренеру и ректору звание почетных граждан

Одесский облсовет присвоил тренеру и ректору звание почетных граждан

Одесский областной совет принял решение о присвоении двум людям звания почетных граждан области.

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Решение принято на сессии облсовета 10 августа.

Почетными гражданами Одесской области стали Алексей Чебыкин и Семен Альтман.

 

Алексею Чебыкину 71 год, он ректор (с 2003 года) Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского. Доктор психологических наук.

Семен Альтман в 1966-1972-м выступал за одесский футбольный клуб«Черноморец», а в 1982-1988, 1991-1994 и 2003-2007 годах был его тренером. В сезоне 2005/06 «моряки» под его руководством стали бронзовыми призерами чемпионата Украины.

Также он Альтман был главным тренером «Динамо» (Москва), «Зимбру» (Кишинев), «Металлурга» (Донецк). Тренировал футболистов в сборных Украины и Молдовы.

Фото: Одессамедиа, Команда №1

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