Новости Одессы и Одесской области

Flydubai снова будет летать из ОАЭ в Одессу

Flydubai снова будет летать из ОАЭ в Одессу

Flydubai – “дочерняя” структура государственной компании ОАЭ Emirates объявила о возобновлении пассажирских авиаперевозок между Дубаем и Одессой.

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5 – 29 сентября Boeing-737-800NG будет летать по этому маршруту дважды неделю, по вторникам и субботам, пишет портал «Пассажирский транспорт».

С 1 по 24 октября рейсы будут три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

У пассажиров должен быть документ о негативном ПЦР-тесте на коронавирус, причем на английском или арабском языках. Исключение – дети до 12 лет, а также пассажиры со средними и тяжелыми нарушениями здоровья.

Ранее сообщалось, что и Wizz Air возобновит полеты из Одессы в ОАЭ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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