В центре Одессы ремонтируют теплотрассу: что с транспортом?

В самом начале улицы Пастера, в месте, где она пересекается со Старопортофранковской, идет ремонт теплотрассы. Теперь это место — одна из горячих (во всех смыслах) точек.

Проехать здесь нельзя: поставлено ограждение. Со стороны улицы Балковской, там, где обычно поднимались маршрутки и авто с жилмассива Котовского, то есть, рядом с лестницей (по-прежнему разбитой) Херсонского сквера, также стоит ограждение.

Как сообщала «Одесская жизнь», ремонт продлится до конца календарного лета. Впрочем, пока это ориентировочно.

В связи с реконструкцией тепловых сетей это оживленное в смысле транспорта место теперь «затихло». Его необходимо объезжать, что и внесло изменения в работу многих одесских маршруток — №105, 111, 117, 121, 145, 146, 168, 240, 242, 250.

Что касается трамвая 28 маршрута, то он пока следует в своем обычном режиме.

Схема движения общественного транспорта теперь выглядит так:

– автобусных маршрутов №№ 105, 111, 117, 121, 145, 146, 242 — в направлении движения к центру города — от улицы Атамана Головатого на улицу Балковскую, спуск Маринеско, улицу Софиевскую, улицу Преображенскую и далее по маршрутам;

– автобусного маршрута № 117 — в направлении движения к улице Академика Воробьева — от улицы Пастера на улицу Сеченова, улицу Новосельского, Ольгиевский спуск и далее по маршруту;

– автобусных маршрутов №№ 168, 240, 250 — в направлении движения к центру города – от улицы Атамана Головатого на улицу Балковскую, Ольгиевский спуск, улицу Скидановскую, Скидановский спуск, улицу Манежную, улицу Ольгиевскую, улицу Старопортофранковскую и далее по маршрутам.

Ремонт теплотрассы Ремонт теплотрассы Ремонт теплотрассы Ремонт теплотрассы Ремонт теплотрассы Ремонт теплотрассы Ремонт теплотрассы

Фото: Мария Котова