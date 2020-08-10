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Американская компания планирует инвестировать 10 млн долларов в одесский стадион “Черноморец”

Американская компания планирует инвестировать 10 млн долларов в одесский стадион “Черноморец”

Американская инвестиционная компания “Allrise Capital Inc.”, которая на аукционе купила целостный имущественный комплекс стадиона “Черноморец” в Одессе, планирует инвестировать в него 10 млн долларов. 

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Об этом пишет ua-football со ссылкой на CEO “Allrise Capital Inc.” Руслана Зинурова.

“Наша задача – сделать стадион спортивным объектом мирового уровня для футбольных болельщиков и жителей Одесского региона. Мы привлекаем ведущих европейских специалистов в области управления спортивными аренами, чтобы внедрить лучшие системы качества и безопасности для болельщиков и посетителей комплекса. Allrise Capital планирует инвестировать в развитие технической инфраструктуры арены и сделать стадион доступным для проведения не только спортивных, но и других социально важных мероприятий в регионе. Выход на прибыльность ожидается в течение 5 лет”, – заявил Зинуров.

Он отметил, что новый владелец намерен предоставить возможность ФК “Черноморец” проводить на стадионе домашние матчи.

Ранее в Государственном фонде гарантирования вкладов физлиц сообщили, что между ним ним и покупателем стадиона уже подписан договор купли-продажи.

Продали стадион с 21-й попытки, за 193,8 млн гривен. Средства, полученные от продажи, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов “Имэксбанка” и государства.

Сам аукцион состоялся еще в мае.

Общая площадь недвижимости, которая ушла с молотка,составляет 80 289 м². Это спортивная арена, два бизнес-центра, фитнес-клуб, отель, подземный паркинг и т.д., отмечали в ФГВФЛ. Стадион “Черноморец” может принять более 34 тыс. болельщиков.

Allrise Capital зарегистрирована в Калифорнии, занимается “инвестиционной деятельностью”, в ней работает до 10 сотрудников.

Ранее сообщалось о намерениях этой компании выкупить и футбольный клуб “Черноморец”

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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