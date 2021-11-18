Из Одессы запустят авиарейс на египетский курорт у побережья Красного моря

Уже этой зимой из Одессы запустят авиарейс на египетский курорт Марса-эль-Алам у побережья Красного моря. Об этом сообщает пресс-служба Одесского аэропорта.

Полеты будет выполнять украинская авиакомпания Azur Air Ukraine. Первый рейс запланирован на 25 ноября. Данное направление будет доступно до 24 марта 2022 года.

Самолеты будут летать один раз в неделю – по четвергам. Вылет из Одессы в 13:10, приземление в Марса-эль-Алам – в 16:55. Вылетать в обратном направлении самолеты будут в 08:25 и заходить на посадку в Одессе – в 12:10.

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