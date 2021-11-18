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Из Одессы запустят авиарейс на египетский курорт у побережья Красного моря

Из Одессы запустят авиарейс на египетский курорт у побережья Красного моря

Уже этой зимой из Одессы запустят авиарейс на египетский курорт Марса-эль-Алам у побережья Красного моря.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского аэропорта.

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Полеты будет выполнять украинская авиакомпания Azur Air Ukraine. Первый рейс запланирован на 25 ноября. Данное направление будет доступно до 24 марта 2022 года.

Самолеты будут летать один раз в неделю – по четвергам. Вылет из Одессы в 13:10, приземление в Марса-эль-Алам – в 16:55. Вылетать в обратном направлении самолеты будут в 08:25 и заходить на посадку в Одессе – в 12:10.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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