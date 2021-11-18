Возле одесского аэропорта установили берлинские подушки: дрифта больше не будет

Коммунальщики установили на кругу перед одесским аэропортом специальные устройства, не позволяющие лихачам дрифтовать. Экстремалы лишились еще одной точки для демонстрации своего мастерства с риском для обычных одесситов.
На одесских телеграм-каналах появились видео как работники КП СМЭП устанавливают на площади перед аэровокзалом берлинские подушки. Это специальные устройства, которые монтируются на проезжую часть и принудительно ограничивают скорость движения легковых автомобилей.
При этом общественный транспорт может через них спокойно проезжать – они никак не мешают движению автобусов и троллейбусов.
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Установка берлинских подушек – мера вынужденная. И в Одессе их используют не просто для ограничения скорости легковушек, а как средство борьбы с дрифтерами.
Те своими опасными маневрами часто подвергают опасности имущество, здоровье и даже жизнь одесситов.
Ниже видео с развлечениями дрифтеров, и о том, как монтируют устройства, которые этим развлечениям положат конец.
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