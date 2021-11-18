В Одессе жители частного сектора захватили переулок Тенистый

Въезд в переулок Тенистый уже перегорожен бетонными блоками. Но это только начало – строители готовятся строить более масштабны преграды.

О самозахвате целого переулка в Одессе сообщила «Думская».

Издание пишет, что сейчас строители подготавливают место для установки автоматических ворот, доступ к которым будет только у местных жителей.

При этом в мэрии ситуацию назвали самоуправством и пообещали выслать туда чиновников с проверкой.

В тоже время в публикации сказано, что инициатором «приватизации» переулка выступил родственник действующих сотрудников городского совета.

Заказчиком работ по установке ворот выступил жилищно-строительный кооператив «Чорноморець-Аркадія». Его участники заявляют, что сами построили переулок и потому он является их собственностью.

В тоже время, если поднять исторические документы, переулок присутствует на аэрофотосъемке 1944 года. Что делает заявления членов ЖСК несостоятельными.

Переулок Тенистый расположен в Аркадии, он проходит параллельно улице Тенистой и соединяет переулок Гвоздичный с улицей Солнечной. Переулком пользуется большое число людей, не только его жители. Ведь рядом расположены многоэтажные дома.

Ранее «Одесская Жизнь» писала о том, что в Шампанском переулке особняк отхватил себе кусок улицы под застройку.

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Фото Думской