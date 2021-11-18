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По одесской Потемкинской лестнице “поплывут” новогодние корабли

По одесской Потемкинской лестнице “поплывут” новогодние корабли

На время новогодних праздников Потемкинскую лестницу в Одессе украсят иллюминированными кораблями и водопадом. А рядом разместится тематическая “морская” фотозона.

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Соответствующий тендер объявило коммунальное предприятие “Одесгорсвет”, сообщается на сайте госзакупок Prozorro.

Сейчас тендер находится на стадии принятия предложений. Аукцион назначен на 3 декабря.

Потемкинскую лестницу украсят водопадом и корабликами

Согласно тендерной документации и представленной визуализации, корабль высотой не менее чем в 5 метров установят наверху Потемкинской лестницы. Рядом разместят инсталляции водопада площадью 5х12 метров и корабликов оригами высотой 1,8 метра. Возле памятника Дюку смонтируют фотозону с изображениями дельфинов.

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Во сколько обойдется одесским чиновникам “морская” иллюминация?

На закупку новогоднего убранства планируется потратить 1,4 миллионов гривен.

Все инсталляции должны быть поставлены до 17 декабря, после чего начнется их монтаж непосредственно на локациях.

Новогодняя иллюминация на Потемкинской лестнице, тендер

Как сообщалось ранее, аналогичным образом планируется украсить к Новому году и Думскую площадь. Так, главную городскую ёлку будет освещать иллюминация в виде морских “водорослей”, а перед зданием мэрии установят 3-метрового осьминога и лабиринт-океанариум с рыбами, водорослями и медузами.

За оформление Думской площади в мэрии планируют отдать 2,6 миллионов гривен. Таким образом, всего городские власти намерены потратить на новогодние декорации 4 миллиона гривен.

Почему для новогоднего оформления на этот раз выбрали именно морскую тематику? По всей вероятности, такая задумка связано с тем, что предстоящий год по восточному календарю – год синего (водяного) тигра.

Вы также можете узнать, как будут отдыхать украинцы на новогодние и рождественские праздники накануне и в начале 2022 года.

Фото визуализации с сайта Prozorro

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Редакция ПРОФИЛЬ

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