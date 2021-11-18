На улице Бочарова титушки застройщика напали на местных жителей

Люди пытаются отстоять зеленую зону и стоянку. Они против строительства высотки посреди обжитого и обустроенного района.
Жители домов на улице Бочарова вышли, чтобы защитить деревья и автостоянку от техники застройщика. Но тот обзавелся поддержкой титушек – крепких молодых мужчин в масках. Которые напали на протестующих, не обращая внимания на пол и возраст.
В частности, на видео инцидента видно, как от рук наёмников пострадал пожилой одессит.
Конфликт между застройщиком и жильцами окрестных домов зреет уже давно.
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«Одесская Жизнь» ранее рассказывала, что в районе дома по адресу Бочарова, 55 на месте автостоянки внутри квартала вознамерились построить два шестнадцатиэтажных дома.
И вот конфликт, который ранее назревал, превратился в рукоприкладство.
При этом все разрешительные бумаги у застройщика на руках. Но протестующие сомневаются, что документы получены законным путем.
Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, как одесситы отстаивали зеленую зону на улице Академической.
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