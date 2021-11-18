В Южном сгорела база отдыха

Пожарные ликвидировали пожар на базе отдыха «Южная волна», расположенной на окраине города Южный (Одесская область).
В сообщении Главного Управления ГСЧС Украины в Одесской области сказано, что 17 ноября в 20 часов 50 минут в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в городе Южном, по улице Якорная, 9, возник пожар на бывшей базе отдыха «Южная волна».
По прибытию на место пожара спасатели установили, что горят сразу девять заброшенных деревянных домиков.
В 22 часа 6 минут пожар был ликвидирован на общей площади 100 м2.
Читайте также: Сильный пожар в ночном клубе в Аркадии: владелец говорит о поджоге (ОБНОВЛЕНО)
Причина пожара – устанавливается.
Погибшие и пострадавшие не обнаружены.
От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 10 спасателей.
Недавно «Одесская Жизнь» сообщала о сильном пожаре в курортном поселке Грибовка. Там тоже загорелась база отдыха.
Также мы писали, что На пожаре в Одесской области погибли мать и сын (фото).
Еще новости о пожарах в Одессе:
- В Одессе на Таирова горело “Сильпо” (фото)
- Пожар в одесском общежитии: стала известна причина
- Пожар на стадионе «Черноморец»: что с матчем Украина — Болгария