В Южном сгорела база отдыха

Пожарные ликвидировали пожар на базе отдыха «Южная волна», расположенной на окраине города Южный (Одесская область).

В сообщении Главного Управления ГСЧС Украины в Одесской области сказано, что 17 ноября в 20 часов 50 минут в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в городе Южном, по улице Якорная, 9, возник пожар на бывшей базе отдыха «Южная волна».

По прибытию на место пожара спасатели установили, что горят сразу девять заброшенных деревянных домиков.

В 22 часа 6 минут пожар был ликвидирован на общей площади 100 м2.

Причина пожара – устанавливается.

Погибшие и пострадавшие не обнаружены.

От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 10 спасателей.

Недавно «Одесская Жизнь» сообщала о сильном пожаре в курортном поселке Грибовка. Там тоже загорелась база отдыха.

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