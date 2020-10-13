Новости Одессы и Одесской области

З Днем Колумба!

З Днем Колумба!

Як не привітати з таким святом своїх співвітчизників?  Адже наша країна вражаючим чином починає повторювати долю колись багатих і могутніх, а потім підкорених держав Латинської Америки.  Як і давні країни, наша держава теж була колись квітучої і розвивається, зі своїми неповторними культурними досягненнями і високорозвиненою цивілізацією – від ракет до «Комет» на підводних крилах.  І тут до нас з Європи прибули «просвітителі» і «цивілізатори».

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Для початку, була зруйнована промисловість. Потім понівечена і викорчувати з пам’яті молодого покоління реальна історія життя і розвитку країни.  А в цьому році прийшов час розпрощатися і з власної землею, і з мовою.  Українці, навіть не встигнувши цього усвідомити, поміняли свої багатства на обіцянки європейських зарплат, пенсій і на інші блискучі іграшки.  Здавалося б, ці жалюгідні зміни повинні бути видні неозброєним оком.  Але – подивіться телевізор.

Державна і міська влада з захватом розповідають, як грандіозні реформи обрушили на простих громадян небачені блага цивілізації.  Як росте добробут і наближається ера блаженного членства в ЄС і НАТО.  Про реальний стан речей в нашій країні говорять виключно люди, які по праву вважають себе опозицією правлячої влади.  Це – політична сила «Опозиційна платформа – За Життя».  Кандидати в депутати міської ради не втомлюються закликати одеситів озирнутися навколо, побачити не ту цукрову картинку, яку нам малюють бігборди, та різні скуплені ЗМІ.  Наше місто потребує не прикрашення, а реального зміни стратегії його життя і розвитку. Інакше будуть знову валитися будинки, рватися труби і цвісти від викидів море.

На превеликий жаль, обіцянки тих, кому з такою радістю зовсім недавно мільйони жителів віддали свої голоси, виявилися звичайною цинічною брехнею.  Ось останній візит «гаранта конституції» в Одесу.  Як перекривали вулиці за часів візитів різних порошенків, так ця ганебна практика і продовжилася.  Які велосипеди?  Який відмова від кортежів?  «Слуги народу» виявилися близько годівниці, і пам’ять їм миттєво відмовила.  Слідом за ними дружною колоною знову рвуться до влади в місті ті, чиїм справах вже давно ніхто не довіряє.  Але – ми, люди, що виросли під яскравим сонцем в оточенні білих акацій, що не будемо бідними індіанцями.  Ми самі – нащадки мореплавців і воїнів.  Ми зможемо постояти за своє місто, за життя.

І. Лосинський, журналіст

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