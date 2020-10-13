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Инновационные технологии «Гефеста» позволяют людям экономить на отоплении дo 35%

Инновационные технологии «Гефеста» позволяют людям экономить на отоплении дo 35%

Эксперты строительной компании «Гефест» рассказали о современных технологиях, которые помогают одесситам экономить средства на услугах отопления.

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«Современное окно – это высокотехнологичное изделие с множеством функций. В жилкомплексах «Гефеста» применено «тёплое» алюминиевый профиль, который отличается высокими показателями теплоизоляции, прочности и долговечности», – отметил эксперт «Гефеста» Павел Котов.

По словам экспертов «Гефеста», в установленных «теплых» окнах применяют трехкамерный профиль, состоящий из двух элементов, которые соединяются термической прокладкой и двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом. Алюминиевые профили, изготовленные с применением новейших технологий, имеют низкую теплопроводность и определённый коэффициент теплопередачи, за счет этого показатели энергоэффективности жилого дома существенно выше.

Каркасы жилкомплексов «Гефеста» – монолитные, железобетонные с утеплением минераловатными плитами толщиной 100 мм, кладка стен – газоблок с утеплением минераловатными плитами 50 мм.

Инновационные технологии «Гефеста»

«При конструктивном решении и учёте всех показателей, квартиры жильцов наших жилкомплексов, в холодное время года будут нагреваться гораздо быстрее и медленнее остывать после отключения отопительных приборов, что приводит к существенной экономии ресурсов, а сегодняшняя экономия за газ при таких масштабах, существенно влияет на окупаемость вложенных инвестиций. Мы рады, что у наших инвесторов будет самый низкий тариф за услуги отопления», – отметил СЕО строительной компании «Гефест» Василис Бумбурас.

Постоянно растущая стоимость энергоносителей подтолкнула руководство «Гефеста» к использованию конденсационной отопительной техники, работающей в каскаде.  Экономия газа по сравнению с обычными жаротрубными котлами большой мощности может достигать 35%, а низкий уровень шума повышает уровень комфорта проживающих в доме людей.

По словам экспертов строительной компании, в при средней температуре наружного воздуха -5 °С котельная мощностью 1,2 МВт с жаротрубными котлами в месяц потребляет порядка 27 тыс. куб.м газа в месяц.
В то же время как котельная с конденсационной техникой потребляет порядка 20 тыс. куб.м газа в месяц экономия на дом составляет порядка 50 тыс. грн.
А так же использование каскада котлов дает возможность использовать тепловую мощность котельной в зависимости от заселяемости дома.

«Таким образом, к примеру, на первой стадии заселения жилкомплекса, для отопления 15% квартир, в каскаде будут работать 1-2 котла, что существенно экономит средства на оплату газа. В этом случае, экономия газа может достигнуть до 50%», – рассказал эксперт «Гефеста» Павел Котов.

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