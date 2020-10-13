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Преображение Новощепного ряда в Одессе (фото)

Преображение Новощепного ряда в Одессе (фото)

Одесская клоака, она же – Новощепной ряд, где в мае этого года стартовала давным-давно ожидаемая реконструкция, преображается. Самое большое «зрелище» в Новощепном ряду – не ставший уже обычным мусорник и более чем активная блошиная торговля, а рельсы. Работы продолжаются, а с ними и проблемы передвижения.

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Новощепной перекрыт, конечно, но люди там продолжают жить, а рынки, аптеки кафешки – работать по той его стороне, которая напротив Привоза. Места для передвижения на «другую сторону» меняются чуть ли не каждый день. И здесь самое главное – вовремя сориентироваться. К примеру, сегодня открылся проход со стороны Преображенской (для техники). Люди тут же воспользовались. Проходить по щебню – дело малоприятное. Ну а «шо делать?».

С другой стороны Новощепного ряда, ближе к пересечению с Екатерининской на сегодняшний день – «активный» проход. Люди толпами с сумками-кульками шагают на другую сторону. Делать это надо осторожно, чтобы не оступиться. Опять же, пыль.

Зато Новощепной ряд уже не назовешь «клоакой» или «убитым» местом. Он сейчас на большом ремонте. Кроме дорожного полотна, прокладываются коммуникации, радуют глаз уложенные паллеты с бордюрным камнем.

Ну, а терпеть сегодняшние и будущие неудобства, связанные, кстати, и с транспортом, придется еще довольно долго.

Как мы уже сообщали, все работы в Новощепном ряду разбиты на два этапа. Первый – от улицы Преображенской до улицы Водопроводной – с 12 мая 2020 года по 12 января 2021 года. Второй – перекресток Новощепного ряда и улицы Водопроводной, а также на участке от Итальянского бульвара до автостанции «Старосенная» – с 12 января по 12 июля 2021 года.

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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