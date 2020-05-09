Выход из карантина: как приспособиться жить в новых условиях – советуют врачи и психологи

Пандемия, карантин, масочный режим, социальная дистанция и т.п. Похоже, об этом мы забудем не скоро. Во-первых, потому что коронавирус все еще бродит рядом с нами. А во-вторых, потому что прямо или косвенно карантин зацепил большинство наших сограждан. Кто-то потерял работу и остался без средств к существованию. Кто-то, наоборот, трудится с риском для жизни: медработники, продавцы, водители общественного транспорта, коммунальные работники. А кто-то вынужден соблюдать более жесткий режим самоизоляции, чем остальные. В частности, пенсионеры, которых настоятельно просят оставаться дома и не контактировать с другими людьми.

О смягчении карантина: что это значит?

От карантина устали не только люди, но и, похоже, государство. У жителей страны нет работы, у государства – налогов и сборов. Сложнейшая экономическая ситуация подталкивает правительство пойти на смягчение действующего режима.

Карантин в очередной раз (и, похоже, не в последний) продлили – до 22 мая, но при этом с 11 мая ввели некоторые послабления. В частности, можно гулять в парках, тренироваться на спортплощадках, посещать библиотеки и салоны красоты и т.д. Но не везде. В населенных пунктах с большим числом коронавирусных больных будет действовать так называемый адаптивный карантин – там ограничений будет больше. Первые претенденты – Черновицкая, Ровенская и Тернопольская области.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, механизм адаптивного карантина будет применяться до конца года в разных регионах, исходя из колебаний уровня заболеваемости. Это позволит контролировать распространение коронавируса в отдельных регионах, а не вводить ограничения по всей стране.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Виктор Гойдык пояснил, что в режиме карантина мы будем жить еще долго. И здесь главное – соблюдать правила личной защиты. А это значит: заботиться о чистоте тела и рук, обязательно носить маски и меньше контактировать с другими людьми.

– Мы сами должны себя защищать, тогда и проблем будет меньше. Не забывать тщательно мыть овощи и фрукты, покупать такие продукты, как хлеб, булочки, только в упаковке, – уточняет Виктор Степанович.

Почему старшие люди более устойчивы к стрессам?

Не стоит забывать и о психическом здоровье. Стресс, в котором мы все невольно пребываем, способствует развитию депрессии, вызывает тревогу и панику. И что самое важное, напрямую влияет на способность организма бороться с вирусом.

Психологи советуют принять тот факт, что сейчас вы не в силах на что-то повлиять, и сконцентрироваться на других сторонах своей жизни. К тому же помочь справиться с негативными эмоциями поможет эмоциональный опыт.

По мнению доктора психологических наук Марианны Ткалич, большинство из нас переживут трудное время без серьезных психологических потерь и для этого есть масса объективных причин.

Долгие годы мы находимся в бесконечной ситуации стресса и адаптации. Политические и экономические кризисы, вооруженный конфликт на Донбассе. Представители старшего поколения пережили еще больше тягот и невзгод: массовые репрессии, голодомор, Вторую мировую, развал Союза. Все это способствует эмоциональной закалке украинцев. У жителей большинства благополучных стран подобной адаптации нет.

Свою роль сыграет и природа. Скоро лето. Солнце и тепло привнесут в нашу жизнь больше позитива. И, как предполагают ученые, снизят уровень распространения коронавируса.

Выслушают и поддержат

Вы растеряны? Боитесь будущего? Конфликтуете с близкими? Замучило одиночество?

Общественное объединение «Небокрай» вместе с работниками Института психологии имени

Костюка открыло горячую линию психологической поддержки общества во время карантина.

Здесь готовы выслушать и поддержать всех.

Звоните по телефону: 0-800-308-770 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

Фото: открытые источники

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