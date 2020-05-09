Не дождались послабления карантина: одесситы массово вышли к пляжам Фонтана (фото)

С 11 числа этого месяца украинцы ожидают смягчения карантинных мер. Однако одесситы решили не ждать, а просто выйти погулять на набережную и на пляж.

Наш корреспондент прошелся вдоль моря с 9-й по 13-ю станцию Большого Фонтана и запечатлел одесситов, которые решили выйти на прогулку, не дожидаясь 11 мая.

Погода улучшается после нескольких дней, хоть и незначительных, но все же осадков.

Вдобавок к этому карантин скоро ослабнет, поэтому одесситы решили прогуляться по набережной Большого Фонтана и Трассе здоровья.

Некоторые даже уже решили позагорать на песке. А те, кто давно не был на пикнике, решили устроить его прямо на пляже.

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