Сокращение штата и выход на пенсию: на что имеем право?

«Я родилась 7 ноября 1961 года. Мой трудовой стаж составляет 41 год и 11 месяцев, страховой стаж – 18 лет. Имею ли я право выйти на пенсию раньше, если попаду под сокращение на работе? Галина, письмо получено по электронной почте»

Согласно действующему законодательству, женщины, родившиеся после 31 марта 1961 года, имеют право на пенсию по возрасту при достижении 60 лет.

Ранее действовала норма, согласно которой при сокращении работника он имел право на досрочное назначение пенсии, если до дня достижения пенсионного возраста оставалось не более полутора лет.

Эта норма была предусмотрена Законом Украины «О занятости населения» №803-ХІІ от 1 марта 1991 года, но этот закон утратил силу в 2013 году.

Теперь действует обновленный Закон «О занятости населения» №5067-VI от 5 июля 2012 года (последняя редакция от 13.02.2020 г.), которым указанная норма о возможности досрочного выхода на пенсию не предусмотрена.

Таким образом, на пенсию вы сможете выйти при достижении 60 лет, то есть в 2021 году.

Фото: открытые источники

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