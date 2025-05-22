Одесса и область внедрят «Мрію» уже в этом году

По словам Александра Лончака, внедрение «Мрії», это не просто переход на новый цифровой инструмент, но и старт этапа качественных изменений в управлении образованием — прозрачном, современном и ориентированном на удобство для учеников, педагогов и родителей.

Как рассказал чиновник, на днях состоялась финальная онлайн-презентация приложения и портала «Мрія» для руководителей образовательных учреждений Одесской области.

«Уже с сентября все школы области будут работать в цифровой среде «Мрія»», — отметил он. «Это позволит объединить всех участников учебного процесса в едином электронном пространстве».

Что такое «Мрія»

«Мрія» — это бесплатная цифровая платформа, которая объединяет все ключевые элементы школьной жизни: расписание, оценки, домашние задания, чаты, аналитику достижений, библиотеку учебных материалов, а также инструменты для учителей и родителей. Разработана и реализуется Министерством цифровой трансформации и Министерством образования и науки при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP.

Платформа предусматривает:

электронный журнал;

расписание;

систему обратной связи;

библиотеку материалов для учеников и учителей;

другие инструменты для организации обучения и коммуникации.

Практическая польза «Мечты» на практике

Для учеников: платформа предлагает персонализированное обучение, систему мотивации через внутреннюю валюту «Мечты», которую можно обменивать на реальные бонусы, а также доступ к внешкольным активностям. Дети смогут получить электронные учебники, индивидуальные рекомендации и задания, просматривать учебные видео,

Для учителей: «Мрія» автоматизирует рутинные задачи, позволяет создавать расписания, проверять домашние задания (в том числе автоматически), вести электронные журналы и общаться с учениками и родителями через защищенные чаты. Имеет большие базы готовых тестов, уроков, презентаций, учебных материалов и методических пособий.

Для родителей: платформа обеспечивает прозрачный доступ к учебным достижениям ребенка, упрощает коммуникацию с педагогами и помогает в выборе внешкольных кружков.

Подготовка к ВНО и ГИА: Платформа содержит специальные модули для подготовки к государственной аттестации, включая тесты и разбор ошибок.

Сейчас идет подготовка к ее внедрению — в частности, обучение педагогов и техническое подключение школ.

«Мрія» разработана на национальном уровне и до конца 2025 года должна охватить все учебные заведения Украины, сделав образовательную среду единой, удобной и максимально доступной.

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