Чем Ветров занимался до 2014 года

До 2014 года Алик Ветров был известен в Одессе как ведущий телепрограмм и мероприятий. Он активно работал в медиасфере города, организовывал культурные события и имел репутацию публичной личности.

Одесситы больше всего помнят его как ведущего программы «Модная Жизнь» на телеканале ГЛАС. Также он был членом Национального союза журналистов Украины.

Революция достоинства, арест и обмен

После Революции Достоинства Ветров начал активно распространять пророссийские нарративы. Рассказывал российским СМИ о массовых убийствах в Одессе сторонников «русского мира», на засилье в городе «нацистов».

В 2015 году он был задержан Службой безопасности Украины за попытку организовать в Одессе так называемую «учредительную конференцию Народного совета Бессарабии», которую СБУ посчитала попыткой создания фейковых сепаратистских структур.

Через год после ареста Алика Ветрова обменяли на украинского военного, захваченного в плен донецкими сепаратистами.

Жизнь в России

После обмена он поселился в Москве, где продолжил распространять антиукраинскую пропаганду. Он появлялся в эфирах пророссийских СМИ, где его представляли как «политического эксперта» и «депутата» Одесского городского совета, хотя это не соответствовало действительности.

Но вскоре перебрался в Геленджик, где женился и вернулся к шоуменству.

Поддержка вторжения в Украину

Алик Ветров

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Ветров открыто поддержал агрессию.

Бывший одессит сначала стал активным волонтером, собирал деньги и вещи для российской оккупационной армии, но впоследствии сам стал ее частью. На своей странице в Instagram он публикует фотографии в форме российской армии с соответствующей символикой. Его личность подтвердили одесские журналисты и общественные активисты.

Кстати, сейчас о Ветрове вспомнили при довольно необычных обстоятельствах. В интернете появилось первое видео использования оккупантами крупнокалиберной пушки «Коксан» из Северной Кореи. На записи присутствует человек, в котором украинские волонтеры, среди которых и Сергей Стерненко, узнали бывшего одессита.

Таким образом, Алик Ветров, который когда-то был известным одесским журналистом и шоуменом, превратился в открытого коллаборанта, воюющего против своей страны.

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