Воронцовский переулок: что с плиткой и зачем здесь мини-ограда?

Воронцовский переулок – небольшой, но один из самых-самых примечательно-исторических. Что ни дом, что ни двор — целая история. Есть даже отдельные экскурсии, посвященные этому небольшому переулку.

Напомним, летом прошлого года его закрыли на ремонт. Работы были окончены к началу декабря 2019-го. Новое дорожное покрытие, коммуникации, появление мини-музейчика. Прошло почти семь месяцев. И что же? Одесский краевед Евгений Сокольский сообщил, что с переулком, мягко говоря, не все в порядке. И с плиткой проблемы, и с оградительными столбиками, и с тем же мини-музеем.

Электромобиль привычно «пробирается» через авто, коих в переулке множество, останавливается у едва ли не главной достопримечательности — дома-стены («ведьминого дома»), туристы выходят, слушают, наводят смартфоны на диковинку.

Пока наблюдаю эту сцену, цепляюсь ногой за новейшую плитку. В чем дело? Кое-где она уже «поплыла». Особенно это наблюдается на «стыках» — в тех местах, где новая «обычная» плитка соприкасается с участками покрытия (тоже нового) для людей с проблемами зрения.

В других местах вижу примерно то же самое. Где-то плитка уже в трещинах.

— А вы сюда еще посмотрите, — дает совет местная жительница.

Смотрю: еще одно место, где недавно уложенная плитка уже выложена рядом, вероятно, будут перестилать заново.

Еще проблема: вандалы, как сообщает Евгений Сокольский, успели уже стащить из обновленного переулка несколько столбиков и новых урн.

Ну а теперь — о том самом мини-музее. Как рассказывала «Одесская жизнь», во время реконструкции Воронцовского переулка под слоем асфальта обнаружилась итальянская плитка начала 19 века. Речь идет о плитах из триестского песчаника.

Одесские краеведы тогда забили тревогу по поводу находки: плитка уникальна, как бы не «исчезла» куда-нибудь. Вопрос тогда был решен наилучшим образом: для того, чтобы продемонстрировать одесситам и гостям нашего города, какой материал использовался ранее для благоустройства города, часть данных плит была уложена в виде демонстрационной площадки возле дома № 6 по Воронцовскому переулку.

Так и появился этот мини-музейчик. И что же? Еще тогда нам обещали, что ограждение с исторической плиткой получит табличку. Так вот, ее по сей день нет. Что есть?

Есть мини-ограда с той самой плиткой. Но если вы не знаете предыстории, а рядом с вами нет знатока, то, прогуливаясь по довольно узкому переулку, просто зададитесь вопросом: «А зачем здесь эта мини-ограда?».

Без пояснительной таблички вы ни за что не догадаетесь, что это — экспонат, кусочек нашей с вами истории, к которой мы так трепетно относимся.

Фото автора