Брусчатку в Воронцовском переулке Одессы испортили фекалии

По идее, ремонт в переулке должны полностью завершить к декабрю. Однако реконструкция проходит не так уж гладко. Есть моменты, которые могут затянуть работы.

Так, например, нужно привести в порядок брусчатку, которую регулярно заливало фекальными стоками из канализации.

Об этом сообщает timer-odessa.net, ссылаясь на информацию, озвученную на аппаратном заседании в мэрии.

Отходы годами стекали по переулку в коллектор и за это время успели затампонировать покрытие.

Испорченные камни пришлось снять. Сейчас их пытаются отчистить, после высушат и вернут на место. Впрочем, коммунальщики отмечают: еще не факт, что удастся восстановить все без потерь, так как брусчатка изготовлена из песчаника и уже начала слоиться.

Также в горсовете рассказали о судьбе исчезнувших из переулка лавовых камней. Их, говорят в мэрии, обязательно пристроят где-то в исторической части города. Так, часть плит уже начали укладывать в одном из местных дворов.

Кстати, после ремонта автомобилистам запретят заезжать в Воронцовский переулок – он станет полностью пешеходным. Парковаться машинам на обочине тоже будет нельзя, сообщает viknaodessa.od.ua.

Фото: timer-odessa.net

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