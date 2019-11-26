Обновленный Воронцовский переулок в Одессе: гуляем-проезжаем (фото)

По сути, работы в Воронцовском переулке уже завершились. Тут вам и новая плитка на пешеходной части, и брусчатка на проезжей, опять же, новые коммуникации. Что с проездом?

Сегодня картина, как удалось убедиться, такова: со стороны Приморского бульвара установлен шлагбаум — не проедешь, со стороны Екатерининской площади — никаких запрещающих знаков. Результат: гуляйте-проезжайте, только осторожно. Об осторожности упоминаю не случайно: переулок узкий, развернуться авто не так-то и просто.

Местная жительница Марина рассказывает, что, в общем, всем довольна, ну а в некоторых дворах еще остались кое-какие «местные» проблемы. Зато нет старого асфальта, того самого, «кусками», которые надо было обходить, опять же, коммуникации новые.

— Этот «полустрой» рядом с домом-стеной, конечно, надоел. А машины… Ну, и у местных жителей есть машины, так что мы как-то уже привыкли. Некоторые мои соседи, правда, не очень довольны, хотят, чтобы переулок был полностью пешеходным, — добавляет Марина.

Сам исторический переулок, конечно, похорошел, проходить по нему стало гораздо удобнее, а ведь это место туристического «паломничества». Тут вам и дом-стена, и Дюймовочка в одном из дворов, и особый дом со множеством достопримечательностей, пройдя через который, можно оказаться сразу «внизу» — на Военном спуске, и многое другое.

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