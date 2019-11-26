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Новости Одессы и Одесской области

Обновленный Воронцовский переулок в Одессе: гуляем-проезжаем (фото)

Обновленный Воронцовский переулок в Одессе: гуляем-проезжаем (фото)

По сути, работы в Воронцовском переулке уже завершились. Тут вам и новая плитка на пешеходной части, и брусчатка на проезжей, опять же, новые коммуникации. Что с проездом?

Сегодня картина, как удалось убедиться, такова: со стороны Приморского бульвара установлен шлагбаум — не проедешь, со стороны Екатерининской площади — никаких запрещающих знаков. Результат: гуляйте-проезжайте, только осторожно. Об осторожности упоминаю не случайно: переулок узкий, развернуться авто не так-то и просто.

Со стороны Приморского бульвара установлен шлагбаум

Со стороны Приморского бульвара установлен шлагбаум

Местные жители не горят желанием, чтобы переулок был полностью пешеходным

Местная жительница Марина рассказывает, что, в общем, всем довольна, ну а в некоторых дворах еще остались кое-какие «местные» проблемы. Зато нет старого асфальта, того самого, «кусками», которые надо было обходить, опять же, коммуникации новые.

Некоторые одесситы не горят желанием, чтобы переулок был полностью пешеходным

Некоторые одесситы не горят желанием, чтобы переулок был полностью пешеходным

— Этот «полустрой» рядом с домом-стеной, конечно, надоел. А машины… Ну, и у местных жителей есть машины, так что мы как-то уже привыкли. Некоторые мои соседи, правда, не очень довольны, хотят, чтобы переулок был полностью пешеходным, — добавляет Марина.

Сам исторический переулок, конечно, похорошел, проходить по нему стало гораздо удобнее, а ведь это место туристического «паломничества». Тут вам и дом-стена, и Дюймовочка в одном из дворов, и особый дом со множеством достопримечательностей, пройдя через который, можно оказаться сразу «внизу» — на Военном спуске, и многое другое.

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Мария Котова
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