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Верховная Рада должна отклонить законопроект о медиа — заявление

Верховная Рада должна отклонить законопроект о медиа — заявление

Медиаобщественность Украины выступает против принятия Верховной Радой Украины законопроекта №2693 «О медиа».

Соответствующее заявление, подписанное десятками представителей СМИ и блогерами, размещено на сайте Национального союза журналистов Украины.

Заявление адресовано руководству президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе ВРУ Дмитрию Разумкову и нардепам.

Подписанты считают, что законопроект предусматривает фактически введение цензуры в Украине и «нарушает право на свободу слова, гарантированные Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод».

Ранее в блогах на сайте “Одесская жизнь” публиковала мнение об этом законопроекте.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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