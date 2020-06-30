Верховная Рада должна отклонить законопроект о медиа — заявление

Медиаобщественность Украины выступает против принятия Верховной Радой Украины законопроекта №2693 «О медиа».
Соответствующее заявление, подписанное десятками представителей СМИ и блогерами, размещено на сайте Национального союза журналистов Украины.
Заявление адресовано руководству президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе ВРУ Дмитрию Разумкову и нардепам.
Подписанты считают, что законопроект предусматривает фактически введение цензуры в Украине и «нарушает право на свободу слова, гарантированные Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод».
Ранее в блогах на сайте “Одесская жизнь” публиковала мнение об этом законопроекте.