Как именно синергия между архитекторами и дизайнерами позволяет создавать жилые дома, а то и целые городки рассмотрим на примере проектов одесского застройщика ZEZMAN Holding, который создает отдельные городки на подъезде к Одессе (за что им благодарность, потому что линии моря уже не видно).

Конечно, строительство многоквартирных домов не быстрый процесс, в котором участвуют многие специалисты. Однако мы расскажем об одной из самых интересных частей, а именно творческой, где комфорт сочетается с эстетикой. Все мы современные, и серые коробки панельных домов, только напоминают о таком же сером советском прошлом Одессы, где у тебя нет места для креатива, выражения, личности и вообще чувствуешь себя маленьким человеком без права и голоса. Мы хотим жить среди своих людей в местах, где чисто, красиво, удобно и есть все необходимое. И это также вопросы, на которые ищут ответ, как архитекторы, так и дизайнеры.

Искусство среди комфорта

Посмотрим на жилой городок Artville, где сочетается искусство и комфортная городская среда, известная своими украшающими муралами для всех проезжающих Овидиопольскую дорогу. Почему же мы говорим о городской среде, хотя и городок находится за его пределами? Ибо город – не только о географии и численности населения. А о социальном пространстве, урбанистическом комплексе, экономическом и культурном центрах. Ну и если символично – о свободе, возможностях, ощущениях прогресса, а иногда и хаоса. Artville считается городком комфорт-класса с собственным парком, артобъектами и развитой инфраструктурой, которая находится в логистическом и экономическом центре (и это не о 7 километре).

Непосредственно архитекторы вдохновлялись периодом импрессионизма, чтобы придать фасадам зданий яркие цвета и эмоциональную выразительность. Создали генеральный план города, предусматривающий строительство 28 домов на площади 11,63 га, рассчитанных на более чем 11 000 жителей. Проектирование включало зонирование территории с учетом жилых, коммерческих и рекреационных пространств, обеспечивая удобство и комфорт для жильцов. Одна из ключевых задач дизайнеров в этом проекте заключалась в дизайне интерьеров и квартир. Потому что инвесторы покупали квартиры уже с ремонтом, который могли выбрать из трех, что согласитесь, значительно облегчает жизнь.

Именно сотрудничество архитекторов и дизайнеров позволило интегрировать художественные элементы в архитектурный ландшафт и придает уникальный вид. Поэтому кроме домов стоит обратить внимание на Капсульный парк, разделенный на тематические капсулы, служащие зонами для отдыха, спорта и проведения культурных мероприятий. Просторная зеленая зона включает в себя сцену, спортивные площадки, прогулочные террасы и галереи.

В ноябре 2024 года на III всеукраинском национальном конгрессе ZEZMAN Holding номинирован на премию «Самый устойчивый девелопер Украины» за лидерство и устойчивую устойчивость в ответ на вызовы военных реалий.

Мечты о собственном доме

Рассмотрим еще более современную, как на нас, концепцию коттеджного города комфорт-класса Gross Liebental. Архитекторы разработали генеральный план города, охватывающий территорию площадью 35 гектаров. Планирование предполагает гармоничное соединение жилых зон с рекреационными и коммерческими объектами. Выглядит как городки Германии и Нидерландов. Вот что мы называем европейской интеграцией.

Здесь учтены современные тенденции в архитектуре и дизайне, с особым вниманием эргономике помещений и естественному освещению, что важно, учитывая, кто наша соседняя страна. Указано использование экологически чистых материалов и энергоэффективных технологий. Инфраструктурно в городе предусмотрены образовательные и медицинские учреждения, торговые площадки и зона отдыха. Спроектированы зеленые зоны, парки и прогулочные аллеи. Уезжать в город нужно будет, например, для похода в театр.

Мы рассмотрели только визуальные вещи, которые может оценить каждый, однако за этим следует большая основательная работа, имеющая десятки этапов, изменений в определенных моментах. Однако кроме хорошей картинки мы видим, что в Одессе есть специалисты высокого уровня, которые готовы создавать новейшие, современные проекты, где квадратные метры не важнее концепции.