Военные пенсии в Украине: чего ждать?

Несколько лет назад военные пенсионеры добивались перерасчета своих пенсий, которые, вопреки росту денежного содержания военнослужащих, длительное время не увеличивались. Результатом неоднократных массовых выступлений бывших военных по всей стране стало масштабное повышение пенсий с марта 2018 года. Справедливость этого перерасчета и сейчас вызывает массу споров, тем более что, по сути, он еще не состоялся в полной мере. Что пересчитывали и чего ждать пенсионерам-военнослужащим?

Что было задумано?

Перерасчет военных пенсий производили на основании Постановления Кабинета Министров «О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим лицам», №103, от 21 февраля 2018 года. При этом брали в расчет постановления «О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц», №704, от 30 августа 2017 года и «О денежном обеспечении полицейских Национальной полиции», №988, от 11 ноября 2015 года.

В результате всем экс-силовикам (кроме сотрудников милиции) перерасчет сделали с учетом размера должностного оклада, оклада за воинское (специальное) звание и процентной надбавки за выслугу лет, установленных на 1 марта 2018 года. А выплаты пересчитанной пенсии решили осуществлять в три этапа:

– с 1 января 2018 года – 50% от суммы повышенного денежного обеспечения военнослужащих, установленного Постановлением Кабмина №704 от 30 августа 2017 года (в среднем не менее 1500 грн.);

– с 1 января 2019 года – 75% от суммы повышенного денежного обеспечения (в среднем еще примерно 750 грн.);

– с 1 января 2020 года – 100% от суммы повышенного денежного обеспечения (в среднем еще 750 грн.).

Как и другим бывшим представителям силовых ведомств, тогда же был сделан перерасчет милиционерам в отставке. Выплаты тоже решили осуществлять в три этапа:

– с 1 января 2018 года – в размере 100% от суммы повышенного денежного обеспечения полицейских, установленного Постановлением Кабмина №988 от 11 ноября 2015 года;

– с 1 января по 31 декабря 2019 года – в размере 50% разницы между месячными размерами повышенной и полученной пенсии за период с 1 января 2016-го по 31 декабря 2017-го;

– с 1 января 2020 года – в размере 100% разницы между месячными размерами повышенной и полученной пенсии за период с 1 января 2016-го по 31 декабря 2017 года.

К чему пришли?

Казалось бы, после многолетней тишины власти пошли навстречу. Но активную часть экс-силовиков перерасчет не устроил. Оно и понятно. Суммы, рассчитанные в 2018 году, к 2020 году станут совсем неактуальными и, конечно, о повышении уровня жизни и говорить нечего.

Тогда же, в 2018 году, один из военных пенсионеров подал иск в суд. Истец указал, что спорное постановление № 103 не соответствует Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», поскольку не учтены все составляющие денежного обеспечения и установлена поэтапность выплаты повышения к пенсии. Окружной административный суд Киева решением № 826/3858/18 от 12 декабря принял сторону истца. В марте этого года Шестой апелляционный административный суд Киева оставил без изменения решение Окружного административного суда. (С материалами дела можно ознакомиться на сайте Реестр судебных решений по адресу: reyestr.court.gov.ua/Review/79199205.)

Что будет дальше?

Из вышесказанного следует, что этот прецедент должен сыграть свою роль в пересмотре механизма перерасчета военных пенсий. Но последние события говорят о другом. Так, Постановлением Кабмина «Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан», № 804, от 14 августа 2019 года выплата этого года в размере 75% пересчитанной пенсии, как это предполагалось ранее постановлением КМУ № 103, возобновлена.

Тем не менее у экс-силовиков есть шанс повлиять на ситуацию. На сайте президента размещена петиция №22/068008-еп «Про надання доручення Кабінету Міністрів України щодо перевірки фактів дискримінації пенсіонерів, пенсії яким призначені згідно з Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року № 2262 – XII». Если до 3 ноября она наберет не менее 25 тысяч голосов, президент обязан будет ее рассмотреть.

Три вида военных пенсий

1. По выслуге лет: на сегодняшний день выплаты назначаются при наличии выслуги 24 года и больше, в зависимости от даты увольнения. В процентном соотношении денежного обеспечения пенсия составляет 50-70%.

2. По инвалидности: денежные средства выплачиваются при условии медицинского подтверждения полной или частичной недееспособности, а размер пенсии варьируется от 40% до 100% денежного обеспечения.

3. По потере кормильца: если у бывшего военнослужащего остались дети или другие родственники, которые находились на его иждивении, то им полагается от 30 до 70% денежного обеспечения.

Автор – Мария Васильева

Фото: golos.ua