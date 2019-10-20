Театральная афиша Одессы с 22 по 27 октября

Подборка мероприятий на следующую неделю.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
23 октября, 18.30 — «Риголетто»
24 октября, 18.30 — «Мадам Баттерфляй»
25 октября, 19.00 — Сара Брайтман
26 октября, 18.30 — «Аида»
27 октября, 18.30 — «Спящая красавица»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17.
22 октября, 19.00 — «Vlad: История Любви»
23 октября, 18.30 — «Летучая мышь»
24 октября, 18.30 — «Тайна Макропулоса»
25 октября, 18.30 — «Бал в «Савойе»
26 октября, 18.30 — «Тетка Чарлея»
27 октября, 18.30 — «Польская кровь»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).
22 октября, 19.00 — «Одесская лига смеха»
Стоимость билетов — от 100 грн.
Русский театр
ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).
22 октября, 19.00 — «Основной инстинкт»
23 октября, 19.00 — «Красное и черное»
24 октября, 19.00 — «Записки сумасшедшего»
25 октября, 19.00 — «Sex-tet в летнюю ночь»
26 октября, 19.00 — «Лекарство от депрессии»
27 октября, 19.00 — «Укрощение строптивых»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Филармония
ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.
23 октября, 19.00 — Петр Черный
24 октября, 19.00 — Симфонический концерт «Путешествие вокруг наших сердец»
26 октября, 19.00 — Симфоническое шоу «Imagine Dragons and Coldplay»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
23 октября, 19.00 — «Две дамочки в сторону севера»
24 октября, 19.00 — «Наш городок»
25 октября, 19.00 — «Молли на границе реальности и фантазии»
26 октября, 19.00 — «С днем рождения, сынок!»
27 октября, 16.00 — «Стоило?!»
27 октября, 19.00 — «Иллюзии»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
24 октября, 19.00 — «Одесский подкидыш»
25 октября, 19.00 — «Пришел мужчина к женщине»
27 октября, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
Стоимость билетов — от 180 грн.
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
25 октября, 19.00 — «Бумага»
Стоимость билетов — от 200 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
26 октября, 19.00 — «Маленький принц»
27 октября, 19.00 — «Мещанин во дворянстве»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Еврейский культурный центр «Beit Grand»
ул. Нежинская 77/79; тел.: 737-40-52.
25 октября, 19.00 — «7.40, или Погуляем по-одесски»
26 октября, 19.00 — «Мамаша на миллион»
27 октября, 19.00 — «Страшно хочется поцеловать»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Литературный музей
ул. Ланжероновская ул., 2.
27 октября,14.00 — Абонемент №20 «За страницами театральной и хоровой музыки»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Кирха
ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.
26 октября, 20.00 — «Halloween organ concert»
27 октября, 18.00 — «Violamania»
Стоимость билетов — от 120 грн.
Urban Music Hall
ул. Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.
27 октября, воскресенье, 19.00 — Концерт памяти Эми Уайнхаус «Back to black»
Стоимость билетов — от 100 грн.
Фото: rusteatr.odessa.ua