Театральная афиша Одессы с 22 по 27 октября

О дыме и огне — это сегодня для Одесского украинского музыкально-драматического театра им. В.Василько не просто актуально. Ну, в самом деле, топ-тема: в театре чрезвычайниками обнаружено аж 56 нарушений противопожарной безопасности.

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