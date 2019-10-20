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Новости Одессы и Одесской области

Театральная афиша Одессы с 22 по 27 октября

Театральная афиша Одессы с 22 по 27 октября

Подборка мероприятий на следующую неделю.

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

23 октября, 18.30 — «Риголетто»

24 октября, 18.30 — «Мадам Баттерфляй»

25 октября, 19.00 — Сара Брайтман

26 октября, 18.30 — «Аида»

27 октября, 18.30 — «Спящая красавица»

Стоимость билетов — от 20 грн.

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17.

22 октября, 19.00 — «Vlad: История Любви»

23 октября, 18.30 — «Летучая мышь»

24 октября, 18.30 — «Тайна Макропулоса»

25 октября, 18.30 — «Бал в «Савойе»

26 октября, 18.30 — «Тетка Чарлея»

27 октября, 18.30 — «Польская кровь»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).

22 октября, 19.00 — «Одесская лига смеха»

Стоимость билетов — от 100 грн.

Русский театр

ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).

22 октября, 19.00 — «Основной инстинкт»

23 октября, 19.00 — «Красное и черное»

24 октября, 19.00 — «Записки сумасшедшего»

25 октября, 19.00 — «Sex-tet в летнюю ночь»

26 октября, 19.00 — «Лекарство от депрессии»

27 октября, 19.00 — «Укрощение строптивых»

Стоимость билетов — от 80 грн.

Филармония

ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.

23 октября, 19.00 — Петр Черный

24 октября, 19.00 — Симфонический концерт «Путешествие вокруг наших сердец»

26 октября, 19.00 — Симфоническое шоу «Imagine Dragons and Coldplay»

Стоимость билетов — от 50 грн.

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

23 октября, 19.00 — «Две дамочки в сторону севера»

24 октября, 19.00 — «Наш городок»

25 октября, 19.00 — «Молли на границе реальности и фантазии»

26 октября, 19.00 — «С днем рождения, сынок!»

27 октября, 16.00 — «Стоило?!»

27 октября, 19.00 — «Иллюзии»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

24 октября, 19.00 — «Одесский подкидыш»

25 октября, 19.00 — «Пришел мужчина к женщине»

27 октября, 19.00 — «Ромео и Джульетта»

Стоимость билетов — от 180 грн.

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

25 октября, 19.00 — «Бумага»

Стоимость билетов — от 200 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

26 октября, 19.00 — «Маленький принц»

27 октября, 19.00 — «Мещанин во дворянстве»

Стоимость билетов — от 80 грн.

Еврейский культурный центр «Beit Grand»

ул. Нежинская 77/79; тел.: 737-40-52.

25 октября, 19.00 — «7.40, или Погуляем по-одесски»

26 октября, 19.00 — «Мамаша на миллион»

27 октября, 19.00 — «Страшно хочется поцеловать»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Литературный музей

ул. Ланжероновская ул., 2.

27 октября,14.00 — Абонемент №20 «За страницами театральной и хоровой музыки»

Стоимость билетов — от 50 грн.

Кирха

ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.

26 октября, 20.00 — «Halloween organ concert»

27 октября, 18.00 — «Violamania»

Стоимость билетов — от 120 грн.

Urban Music Hall

ул.  Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.

27 октября, воскресенье, 19.00 — Концерт памяти Эми Уайнхаус «Back to black»

Стоимость билетов — от 100 грн.

Фото: rusteatr.odessa.ua

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Анастасия Епурь
Анастасия ЕпурьПРОФИЛЬ
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