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Новости Одессы и Одесской области

После отравления под Киевом запретили продавать одесские рыбные консервы

После отравления под Киевом запретили продавать одесские рыбные консервы

Инцидент произошел в селе Софиевская Борщаговка Киевской области.

Местную жительницу госпитализировали с подозрением на тяжелое токсикоинфекционное заболевание. Медики подтвердили: женщина подхватила ботулизм.

Стали разбираться, что могло стать причиной отравления. Оказалось, что перед тем пострадавшая ела рыбные консервы одесского производителя с торговой маркой “Аквамарин”.

Об этом сообщили в Киевском облуправлении Госпотребслужбы.

Там уже начали расследовать инцидент совместно с Объединением ветеринарной медицины. Проверив все местные торговые сети, нашли “Атлантическую натуральную скумбрию с добавлением масла”, которую употребляла женщина.

Судя по данным на консервной банке, продукт изготовили в 2018 году на заводе в Белгороде-Днестровском Одесской области. При этом производитель указал на упаковке, что его можно без опасений есть еще в течение двух лет после выпуска.

Несмотря на то, что продукция не просрочена, ее изъяли из реализации. Продавать консервы пока запретили в сети магазинов, где их купила отравившаяся женщина. При этом в Госпотребслужбе продолжают проверять другие точки продажи. Если скумбрию найдут где-то еще, тоже извлекут на время расследования.

Фото: img2.zakaz.ua

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