Ключевые моменты:
- В Киевском районе Одессы временно отключат водоснабжение из-за аварийно-ремонтных работ
- Ограничения будут действовать с 10:00 9 июня до 06:00 10 июня 2026 (почти сутки)
- Без воды останутся жители нескольких улиц.
- Причина отключения – аварийные работы на объектах водопровода
Киевский район частично останется без воды
По информации «Инфоксводоканала», произойдет временное прекращение водоснабжения в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на объектах водопровода.
С 10:00 9 июня до 06:00 10 июня 2026 водоснабжение будет прекращено по следующим адресам:
- ул. Академика Королева, 96–122
- ул. Архитекторская, 14–24
- ул. Семьи Глодан, 41–63
- ул. Евгения Чикаленко, 73-87
Справочная информация (круглосуточно):
- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-17-00-155
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