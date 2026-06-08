Ключевые моменты:

  • В Киевском районе Одессы временно отключат водоснабжение из-за аварийно-ремонтных работ
  • Ограничения будут действовать с 10:00 9 июня до 06:00 10 июня 2026 (почти сутки)
  • Без воды останутся жители нескольких улиц.
  • Причина отключения – аварийные работы на объектах водопровода

Киевский район частично останется без воды

По информации «Инфоксводоканала», произойдет временное прекращение водоснабжения в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на объектах водопровода.

С 10:00 9 июня до 06:00 10 июня 2026 водоснабжение будет прекращено по следующим адресам:

  • ул. Академика Королева, 96–122
  • ул. Архитекторская, 14–24
  • ул. Семьи Глодан, 41–63
  • ул. Евгения Чикаленко, 73-87

 

Справочная информация (круглосуточно):

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155

Вы также можете узнать: В Одессе планируют новую систему водоотведения: что решили после жалоб жителей.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме