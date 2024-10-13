Є золото, нафта, газ і навіть сіль: чим багаті землі Одещини

Вапняк в Одеській області

Один із різновидів вапняку, добре відомий одеситам, — черепашник, з якого будували перші будинки в Одесі. Завдяки видобутку цього каменю і з’явилися одеські катакомби — найбільша у світі система рукотворних підземних коридорів. Вапняк видобувають на Одещині й сьогодні, зокрема його використовують для виробництва високоякісної глини, з якої роблять черепицю.

Запаси цього каменю досить великі. Видобувають його у Біляївському, Лиманському, Роздільнянському та Іванівському районах. Також вапняк є в Окнянському та Татарбунарському районах. Щоправда, цей камінь трохи гірший за якістю, ніж одеський.

Одеська нафта

Ще у 1970-1980-х роках на території Одеської області було відкрито Східно-Саратське та Жовтоярське нафтові родовища.

У Саратському районі нафта була виявлена в девонських пластах, і передбачалося, що видобувати її тут можна буде в промислових масштабах. Однак сьогодні особливих сподівань на це родовище геологи не покладають. Два роки тому у Саратському районі пробурили свердловину завглибшки близько трьох кілометрів. Виявилося, що нафта тут парафінована — важка, густа, і добувати її потрібно особливим і витратним способом.

На думку фахівців, цілком імовірно, що досі одеську нафту не видобували саме з цієї причини.

Одеське газове родовище

Одеське газове родовище, розташоване за 130 кілометрів від нашого міста між островом Зміїний і кримським мисом Тарханкут, було відкрите наприкінці 1980-х років. Однак видобувати газ тут почали тільки 2012 року.

За підрахунками фахівців, його реальні запаси становлять не менше 21 мільярда кубометрів. Також деяку кількість природного газу виявили при бурінні нафтової свердловини в районі Сарати. Однак для промислової розробки його замало.

Поклади золота в одеській області

У Савранському районі було виявлено золоте родовище, яке почали розробляти в 1993 році. За два роки до цього геологи шукали в районі покладу нікелю, а знайшли пірит, або сірчаний колчедан, який у природі є супутником золота. І справді, в савранських землях виявилися поклади дорогоцінного металу.

Родовище назвали «Травневим». Крім того, самородне золото було виявлено у деяких прибережних зонах Чорного моря та лиманів. За описом геологів, одеське золото яскравого золотисто-жовтого кольору, зрідка з червоним відтінком.

Де на Одещині добувають Сіль

В Ізмаїльському районі давно відомі великі поклади солі, яких нашій країні вистачить на багато сотень років. За деякими підрахунками їх близько чотирьох мільярдів тонн.

Сьогодні розробка цього родовища особливо важлива, адже роботу підприємства «Артемсіль», яке постачало сіллю усю країну, зараз призупинено.

Сіль Ізмаїльського родовища залягає на великій глибині — від 300 метрів і більше, під шаром гірських порід. Це може ускладнити видобуток мінералу. Крім того, сіль можна видобувати і на Куяльницькому лимані, де соляні промисли існували до 1931 року.

Вугілля

Є в Одеській області та родовища кам’яного та бурого вугілля. В основному вони розташовані в районі Болграда, і перші були відкриті ще в дореволюційний час. Вугільний пласт тягнеться від південного заходу Одеської області — села Владичень до території Молдови. Також кам’яновугільні пласти є в Татарбунарському районі, біля озера Бурнас.

Морський пісок

Пісок видобувають із трьох родовищ, два з яких розташовані на дні моря. Іншими словами, це Одеська банка, яка знаходиться за 20 кілометрів на північний схід від Одеси. Проте морський пісок підходить не всім потреб, оскільки у ньому високо зміст солей і мінералів.

Мінеральні води

В Одеській області давно відомі родовища цілющих мінеральних вод. В основному це залізисті, гідрокарбонадно-хлоридні, хлоридно-натрієві, бромні та радонові води. Найбільші джерела знаходяться в Одесі, Біляївському, Білгород-Дністровському та Овідіопольському районах. Підземні родовища, якщо можна так висловитися, дуже повноводні, тому що в них постійно надходить великий об’єм води. Також на території області в районі Сергіївка було виявлено джерела сіро-водневих вод, які за своїм складом нагадують джерела Мацести.

Руда, глина, торф

В Одеській області також є запаси глини та суглинків — приблизно в тих же районах, де добувають вапняк. На березі Куяльницького лиману було знайдено поклади гіпсу, а білу глину — каолін — виявлено в Березівському районі. У Кілії є невеликі торф’яні родовища, крім того, на півночі області виявлено поклади марганцю та заліза, але вони настільки невеликі, що розробляти їх невигідно. Також наша область входить до Одесько-Білоцерківського залізорудного району, на території якого виявлено понад 200 магнітних аномалій.

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