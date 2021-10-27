“Вакцинальный” юбилей и кислородный кризис: главные новости Одессы за 26 октября

Вторник, 26 октября 2021 года, запомнился “Одесской жизни” такими важными событиями.
На утро 26 октября 2021 года число одесситов, получивших первую прививку от ковид превысило 500 тысяч человек.
А Минздрав опубликовал приказ, который разрешает вакцинировать детей от COVID-19.
Вечером вторника, 26 октября, в Одесском областном центре социально значимых заболеваний на улице Николая Михновского закончился кислород для ковидных больных. Пациентов пришлось срочно эвакуировать.
Одесские полицейские купили беспилотный летательный аппарат, который оснастят тепловизором и лазерным дальномером.
На одесский пляж Ланжерон выбросило потерпевший бедствие катамаран.
В одесском Преображенском парке серьезно травмировалась 5-летняя девочка – ей оторвало часть фаланги пальца правой руки во время катания на детской горке.
А в селе Долинское Ренийской объединенной территориальной громады Одесской области закрыли ясли-детский сад “Ромашка” после внезапной смерти пятилетней воспитанницы детсада.