“Вакцинальный” юбилей и кислородный кризис: главные новости Одессы за 26 октября

На утро 26 октября 2021 года число одесситов, получивших первую прививку от ковид превысило 500 тысяч человек.

А Минздрав опубликовал приказ, который разрешает вакцинировать детей от COVID-19.

Вечером вторника, 26 октября, в Одесском областном центре социально значимых заболеваний на улице Николая Михновского закончился кислород для ковидных больных. Пациентов пришлось срочно эвакуировать.

Одесские полицейские купили беспилотный летательный аппарат, который оснастят тепловизором и лазерным дальномером.

На одесский пляж Ланжерон выбросило потерпевший бедствие катамаран.

В одесском Преображенском парке серьезно травмировалась 5-летняя девочка – ей оторвало часть фаланги пальца правой руки во время катания на детской горке.

А в селе Долинское Ренийской объединенной территориальной громады Одесской области закрыли ясли-детский сад “Ромашка” после внезапной смерти пятилетней воспитанницы детсада.