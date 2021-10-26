В Одесской области умерла от неизвестной болезни 5-летняя девочка – детсад закрыли

Такое решение было принято накануне на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам тенхногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ребенку резко стало плохо

Как сообщается на сайте Ренийского горсовета, детсад “Ромашка” перевели на дистанционное обучение до особого распоряжения в связи с регистрацией неустановленной респираторной болезни.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, девочка умерла в ночь на воскресенье, 24 октября. Накануне ей резко стало плохо, ребенка целый день рвало пеной. По дороге в больницу девочка потеряла сознание, а в больнице скончалась. Медики полагают, что причиной смерти ребенка стала скоротечная пневмония.

Эксперты не исключают отравление

Между тем, по мнению экспертов, причиной смерти ребенка могло стать отравление, вероятнее всего – химическим соединением.

“Во многих районах Одесской области бывают проблемы с хранением удобрений, пестицидов и агрохимикатов. Судя по описанию, они вполне могли стать причиной трагедии. Вполне возможно, что смерть вызвана инфекцией. Однако COVID-19 как причину можно исключить – там совершенно другая клиническая картина. В любом случае окончательный ответ даст экспертиза”,

–полагает токсиколог Владимир Саркисян.

Как сообщалось ранее, в одесском Преображенском парке серьезно травмировалась 5-летняя девочка – ей оторвало часть фаланги пальца правой руки во время катания на детской горке.

Источник: Думская

Фото иллюстративное, РБК Украина